今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿されたお片付けを手伝うお利口さんな猫ちゃん。とあるものを驚きの方法で片づけていったのだとか…。投稿はXにて、なんと1,024.2万回以上表示。いいね数は驚きの15万件超えを記録しました。

【動画：猫に『エア梱包材』を差し出すと…まるで職人のような『まさかの行動』】

エア梱包材専用お片付け職人（3ねんめ）

今回、Xに投稿したのは「ネス」さん。登場したのは、猫のネスちゃんです。

ネスちゃんがお片付けしていたもの。それは、宅配便の梱包などでよく見かける「エア梱包材」。ぷくっと膨らんだそれを見た途端、ネスちゃんのスイッチは入った模様。飼い主さんがエア梱包材を差し出すと、器用に噛みついて「プシュー」と空気を抜いていったそうです。

ためらうことなくエア梱包材に噛みつき、次々と空気を抜いていくネスちゃん。慣れた手つきならぬ口つきで、どんどん梱包材の空気を抜いていったそうです。ネスちゃんにとってはおなじみのお仕事なのかもしれませんね。

梱包材の空気を抜くネスちゃんに驚きの声が相次ぐ

次々と差し出されるエア梱包材の空気を抜いていったネスちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「かしこ可愛いですね」「甘噛みの達人」「ネコの手...じゃねぇや、ネコのキバ借りてるｗ」「左手を添えるところ、丁寧な仕事ぶりですね」などの声が多く寄せられていました。

ネスちゃんはこれからも、エア梱包材の山を前に真剣なまなざしを向け続けるのでしょう。頼もしい職人の仕事ぶりに、拍手を送りたくなりますね。

Xアカウント「ネス」では、猫のネスちゃんとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。ネスちゃんの元気な姿は見ているだけで心が和みます。

写真・動画提供：Xアカウント「ネス」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。