お笑いコンビ・ロッチは今年、２００５年のコンビ結成から２０周年を迎えた。一度は芸人の道を諦め、自動車部品工場に勤めていた過去も持つ中岡創一（４７）は２０年の歩みを振り返って「ラッキーだった」という。相方・コカドケンタロウ（４７）への思いを語り、２４年５月に結婚を発表した妻との私生活も明かした。（瀬戸 花音）

中岡は、柔らかい関西弁で、照れくさそうに言葉を発する。

昨年５月、１３年の交際期間を経て同年代の一般女性と結婚した。１年半の新婚生活でもっとも幸せを感じた時を尋ねると、「けがしていた期間ですかね。身の回りのことを全部やってもらってましたから…。それ以外ないのかとツッコまれるとあれですけど…」と照れくさそうに笑った。

７月、日本テレビ系「世界の果てまでイッテＱ！」のベトナムロケ中に尻を強打し、全治数か月のけがを負ったため、自宅で過ごす時間が増えた。「いつもは海外ロケとかもあって、月の３分の１から半分ぐらいは家にいてないんです。でも、けがの間はずーっと家にいて一緒にご飯を食べていたので、いろんな気づきがありました。正直、この期間がなかったら、やばかったと思います（笑）」

結果として生まれた１か月の新婚生活期間。妻が本当は料理があまり好きではなさそうだということも、中岡が洗ったお皿をもう一度洗い直していることも、ぬれたゴミを捨てる時は小さな袋に入れて捨てることも、この期間に気づいたことだった。「僕もいろいろやらなあかんなと、身に染みて思いました」。好きな料理を聞いた時の「豆苗（とうみょう）を豚のバラ肉で巻いたやつです」と答えた笑顔には幸せがにじんでいた。

芸人になりたいと思ったのは、高校生の時だ。母校・大谷高校のＯＢには島田紳助さん（６９）がいて、中岡の在学時に講演に来たのだ。「紳助さんが『俺はこの高校では落ちこぼれやったけど、そんな俺が今ここでしゃべってんねん』って、トークは面白いし、年収とかも言ってくれたり、かっこいいなあと思いました」

そのままの勢いで高校在学中に吉本興業のお笑い養成所「ＮＳＣ」に入学し、芸人に。だが、２２歳の時に一度芸人を引退している。理由は明確だった。「本当にお恥ずかしい話、初めてできた彼女と結婚したくなったんですよ。うん、で、お笑い続けてたら大変だろうなと思って」

工場を経営していた父親のコネで別の自動車部品工場に就職。「４年ぐらい働いて、ゆくゆくはオヤジの工場を継ぐのかな、みたいなのは頭の中にはあったりもして。お金がたまったタイミングでプロポーズをしたら、フラれちゃったんです」

ＮＳＣ時代の先輩だったコカドも、ちょうど相方がいなくなっていたため、共に沖縄へ傷心旅行へ。その旅行がきっかけでコカドにコンビ結成を誘われ、芸人に戻った。

なぜ、コカドと共に歩くことを決めたのか。中岡はノータイムで答えた。「コカドくんは、めっちゃおもろいボケ言うわけでもないし、めちゃくちゃ奇麗なツッコミをするわけでもないですけど。そのコカドくんの周りにいる人たちは結構、楽しそうにしてるっていう。で、コカドくん自身もずっと楽しそうやっていう」

言葉は止まらない。「コカドくんはリトルカリスマなんです。近い人は気づくカリスマ性があるんですよ。そのカリスマ性がちょっと離れると分かりにくいんですけど（笑）」。中岡が「イッテＱ！」で活躍しているのも相方コカドの存在が大きいという。「どう考えても僕が仕事順調、向こうが順調じゃない時でも向こうの方に余裕があったし。楽しそうに生活してるし。僕が一人で１週間ロケ行ってきますって言っても普通の相方なら『仕事減るじゃない』って一言ぐらい愚痴を言いそうですけど、言われたことないし、逆に喜んでる感じもあるんです」

そんなロッチは今年、コンビ結成２０周年を迎えた。一番しんどかった瞬間は。「ずっと、ずーっとラッキーだったなと思ってるんです」。心からそう思っている声色だった。「コカドくんが書いたネタやって、ちょうど結婚資金でためてたお金がなくなりそうな時にテレビに出られるようになった。『レッドシアター』のレギュラーになって、ご飯も食べられるようになって。それでレッドシアターが終わって、困ったなって時に今度は『笑っていいとも！』のレギュラーになれて、それも終わっちゃってまいったなあってなって、ドッキリ番組でいっぱいドッキリに引っかかってたら、そこのスタッフさんが『イッテＱ！』のスタッフさんで、『イッテＱ！』に出られるようになった…。すごいでしょ？ ほんとにどう考えてもラッキーなんですよ」

これからの目標は。「今のまま、テレビにしがみついていこうかなと思ってます。信じられないかもしれないですけど、仕事に行くのイヤやなあって思ったことないんですよ」。隣にはいつもコカドがいる。「コカド君との目標は、まあ、もうだんだん仕事の関係でもなくなってきて、旅行行った昔みたいに元の友達に戻る感じがいいなあと」

最後に「ちょっと悩みが」と続けた中岡。「心の師でつらいことがあっても頑張る出川哲朗さんと、ネタを書いてくれていつも楽しそうに生きてるコカドくん、この先どっちについていけばいいかなあって」。笑う中岡は、どこまでも楽しげだった。

◆中岡 創一（なかおか・そういち）１９７７年１２月８日、奈良・橿原市出身。４７歳。京都・大谷高在学中に大阪ＮＳＣ１６期生として入学。２００５年に「ロッチ」を結成。０９年スタートのフジテレビ系コント番組「爆笑レッドシアター」のレギュラーメンバーに。１０年にはフジテレビ系「笑っていいとも！」の木曜レギュラーに抜てき。ＴＢＳ系「キングオブコント」では０９、１０、１５年に決勝に進出。２４年５月、一般女性との結婚を発表。