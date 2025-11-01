東方神起、日本デビュー20周年記念映画公開 “IDENTITY”に迫る作品に
日本デビュー20周年を迎えた東方神起の映画「東方神起 20th Anniversary Film『IDENTITY』」が、2026年2月20日に公開されることが発表された。
【ライブ写真】情熱的でクール！息ぴったりの東方神起
2025年に日本デビュー20周年を迎えた東方神起は、これまで日産スタジアム3DAYS公演や、20周年を記念して行われたライブツアーにおいて3公演を東京ドームで行い、自身が持つ海外アーティストによる東京ドーム公演数最多記録（計33回）を塗り替えるなど、前人未到の領域を歩み続けてきた。本作は、東方神起の“IDENTITY”に迫る作品となっている。
2015年に行われた『東方神起 LIVE TOUR 2015 〜WITH〜』東京ドーム公演のライブビューイングなど、ライブ映像の上映は行ってきたが、本作は20周年のアニバーサリーイヤーの集大成となる、記念碑的映画となる。公式SNSにティザー映像も公開されている。
