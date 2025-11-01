賃貸情報サイト、選ぶ際に重視したのは？ 〜賃貸情報サイト利用実態データ
顧客満足度調査を実施する株式会社oricon MEは、10月1日に発表した最新「2025年 賃貸情報サイトランキング」と併せ、その利用実態データを発表。調査は、同ランキングの調査対象者3,120人に、利用した賃貸情報サイトを使った理由や重視した点について聞いている。
賃貸情報サイトを利用した理由 ※「賃貸情報サイト」利用実態データ（オリコン顧客満足度(R)調査）
1．賃貸情報サイトを利用した理由、情報量の多さ、認知度の高さが共に3割超えで1、2位
「賃貸住宅を探した際、利用した賃貸情報サイトを使った理由（複数回答）」については、「物件数が多そうだったから」が35.5%で最多となり、次いで「もともと知っていたから」が30.7%と、揃って3割超えで1位、2位となった。
また、「サイトが使いやすそうだったから」が26.8%、「検索で上位に出てきたから」が22.0%とサイトへのアクセスのしやすさや利便性も上位に。「そのサイト特有の機能を使いたかったから(6.9%)」という声も一定数あり、サイト独自の特徴を挙げる利用者が続く結果となった。
2．賃貸情報サイトを選ぶ際の重視点 TOP5 、「物件数の多さ」が6割超えで圧倒的1位に
「賃貸情報サイトを選ぶ際に重視した点（複数回答）」については、「物件情報数の多さ」が、6割を超える65.9%で最多に。「利用した理由」と同様に、「情報量の多さ」を重視する利用者が多いことがわかった。
これに続いたのが「物件の写真の多さ」の41.3%、「物件の特徴のわかりやすさ」の40.1%で、いずれも4割超え。物件内容をどれだけ具体的に確認できるかどうかも重要視されているようだ。
続いて、「サイトの検索機能」が38.3%、「希望条件と検索結果の一致度」が37.0%と、検索機能の高さも利用するサイトの選択基準になっていることがうかがえる結果となった。
なお、最新の 「2025年 賃貸情報サイトランキング」では、【SUUMO】が、10年連続11度目の総合1位を獲得。総合2位には【LIFULL HOME’S】、総合3位には【アットホーム】がランクインしている。
