人気NO・1レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの水瀬琴音（28）が31日までに、自身のインスタグラムを更新。長崎旅行の様子を動画投稿した。

「秋の長崎旅行 ハウステンボスに行ってきたよ」と記し、白と黒のハートがデザインされたグレー基調のニットミニスカートコーデを公開。「季節ごとに色んなイベントが開催されてるんだけど今回は秋グルメフェス「#テイストオブ九州〜至極の秋グルメフェスティバル〜」がやってたの こちゃ得すぎるイベント！！！！！ さらに『ワイン＆ビール祭り』も同時開催されてて、ワイン50種類＋九州産ビール7種類の飲み放題プランもあったの！凄くない！？ お昼から夜まで贅沢に堪能しちゃった」と明かし、ビールやワインを楽しみ、和牛を使用したおつまみや、安納芋ソフトクリームなどの食事も満喫したショットもアップした。

さらに、クマの顔出し記念撮影スポットではパシャリと“変身”。「夜は“光の王国”と呼ばれるイルミネーションが本当に幻想的で 日本最大級の音楽噴水ショー『シャワー・オブ・ライツ』は感動レベルだったなぁ」などとつづり、夜やホテルも大満足の1日だったようだ

ファンやフォロワーからも「オシャレだし可愛い」「笑顔最高」「スタイル抜群」「マジ癒し」「幸せが伝わってくる」「飲んで食べて遊んで最高の旅行」などのコメントが寄せられた。

水瀬は東京・北区出身で、レースアンバサダーや格闘技のラウンドガールなどを務めている。身長163センチで、特技は大食い。「レース界の大食いクイーン」としてテレビ番組などにも出演し、フジテレビ系バラエティー「ウワサのお客さま」ではラーメン店を何件も食べ歩く“ラーメンハシゴクイーン”として紹介された。「レースアンバサダーアワード2024」ではグランプリを受賞し、「こちゃまる」の愛称で人気も絶大。今年6月には初のデジタル写真集「お腹いっぱいです！」を発売。SNSなどでは、プライベートや撮影時のファッション、食事シーンなども投稿している。