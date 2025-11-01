10月31日、元モーニング娘。の飯田圭織がInstagramを更新した。

【写真】小田さくら＆山崎愛生とのキュートな3SHOTも公開

飯田は、自身のInstagramアカウントにて、「happy Halloween」「先日、モーニング娘。’25 小田さくらちゃん 山崎愛生ちゃんとディズニーシーハロウィンに行ってきました」と報告すると、小田さくらと山崎愛生と共に東京ディズニーシーで撮影した笑顔の写真などを公開した。

また、「被り物どうする〜？？とさくらちゃんに選んでもらったり 何乗る〜？？ と後輩のめいちゃんに頼ったり、何食べる〜？？ と何種類もポップコーンを食べ比べたり とても楽しい時間でした」と当日を振り返り、「めいちゃんは次の日もお仕事が一緒で 2日連続一緒に過ごしました」「楽しい時間でした」などと綴った。

この投稿に対し、ファンからは「可愛いが大渋滞」「素敵すぎるお写真！」「いつまでも素敵なグループ」「モーニング娘。の絆に涙」などの反響が寄せられていた。

1998年にモーニング娘。初期メンバーとしてデビューした飯田は、2001年にはリーダーに就任し、2005年にグループを卒業。私生活では、12歳の息子・8歳の娘を育てる2児の母として子育てに奮闘している。

画像出典：飯田圭織オフィシャルInstagramより

※山崎愛生の「崎」は、立つ崎