¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè£¶Àï¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê£³£±Æü¡¢¥«¥Ê¥À¡¦¥ª¥ó¥¿¥ê¥ª½£¥È¥í¥ó¥È¡á¥í¥¸¥ã¡¼¥º¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£±£°·î£³£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£±·î£±Æü¡Ë¡¢£²¾¡£³ÇÔ¤È¸å¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤·¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè£¶Àï¤ÎÅ¨ÃÏ¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤Ë¡Ö£±ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢Î¾·³ÌµÆÀÅÀ¤Î£³²ó£²»àÆóÎÝ¤Î£²ÂÇÀÊÌÜ¤Ï¿½¹ð·É±ó¤Ç¾¡Éé¤òÈò¤±¤é¤ì¡¢µå¾ìÆâ¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï£±£µÂÇÀÊÏ¢Â³°ÂÂÇ¤Ê¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÂ³¤¯¥¹¥ß¥¹¤¬º¸ÍãÀþ¤ØÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤ÆÀè¼èÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Ù¥Ã¥Ä¤â£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤ÇÂ³¤¡¢£³ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÎÀèÈ¯¤Ï¡¢¥±¥Ó¥ó¡¦¥¬¥¦¥¹¥Þ¥óÅê¼ê¡Ê£³£´¡Ë¡££µÇ¯Ï¢Â³£²¥±¥¿¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¥¨¡¼¥¹¤À¡£ÂçÃ«¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç£²£³Ç¯¤ËËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£²ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨£±³ä£¶Ê¬£·ÎÒ¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âÂè£²Àï¤ÇÂÐÀï¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢º¸Èô¡¢»°¼ÙÈô¡¢»°¼ÙÈô¤È£³ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡£±²óÉ½ÀèÆ¬¤Î£±ÂÇÀÊÌÜ¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò£²µåÏ¢Â³¶õ¿¶¤ê¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¥«¥¦¥ó¥È£²¡½£²¤«¤éºÇ¸å¤â£¶µåÌÜ¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÂª¤¨¤é¤ì¤º¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òµÊ¤·¤¿ÂçÃ«¡££±£´ÂÇÀÊÏ¢Â³°ÂÂÇ¤Ê¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££±²óÎ¢¤Ï»³ËÜ¤¬£±»à¤«¤é¥ë¡¼¥¯¥¹¤Ë»°ÎÝ¼ê¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼¤Î¼ººö¤Ç½ÐÎÝ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¥²¥ì¥í¤ò»°¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè£³Àï¤Ç£´ÂÇÀÊÌÜ¤Þ¤Ç¤Ë£²ËÜÎÝÂÇ¤Ê¤É£´°ÂÂÇ¤ÎÂçË½¤ì¤À¤Ã¤¿ÂçÃ«¡££µÂÇÀÊÌÜ°Ê¹ß¤ÏÁö¼Ô¤Ê¤·¤Ç£³ÅÙ·É±ó¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢£µ»Íµå¡Ê£´·É±ó¡Ë¤È£µÂÇÀÊÌÜ°Ê¹ß¤ÏÅ°ÄìÅª¤Ë¾¡Éé¤òÈò¤±¤é¤ì¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ë£±»î¹ç£¹½ÐÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢Âè£´¡¢£µÀï¤Ï£²»î¹çÏ¢Â³Ìµ°ÂÂÇ¤ÇËÜÎÝÂÇ¤â½Ð¤º¡¢»î¹çÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç£±£³ÂÇÀÊÏ¢Â³°ÂÂÇ¤Ê¤·¡£¥«¥Ê¥À¡¦¥È¥í¥ó¥È¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿£³£°Æü¡ÊÆ±£³£±Æü¡Ë¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¤Ç¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¸å¤Ë¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ò¹Ô¤¤¡¢±¦Íã¤Î£µ³¬ÀÊ¤Ë¿äÄêÈôµ÷Î¥£±£µ£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆÃÂçÃÆ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É£²£¸¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç£±£´ËÜ¤¬ºô±Û¤¨¤È¡¢¾õÂÖ¤ÏÁ´¤¯ÌäÂê¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡¤Æ¤ÐµÕ²¦¼ê¤ÇÂè£·Àï¡¢Éé¤±¤ì¤Ð£²Ç¯Ï¢Â³¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤ÎÌÜÉ¸¤¬»¶¤Ã¤Æ½ªÀï¤È¤Ê¤ëÂç°ìÈÖ¡££²£¸Æü¡ÊÆ±£²£¹Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤ÎÂè£´Àï¤Ç¤Ï£·²óÅÓÃæ£¹£³µå¤òÅê¤²¤¿¤¬¡¢Ãæ£²Æü¤Ç¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖæÆÊ¿¤Ïº£Æü¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄêÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£