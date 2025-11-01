タレント薬丸裕英（59）が、31日放送のフジテレビ系「ザ・共通テン！」（金曜午後9時）に出演。ライバル視していた同世代アイドルについて語った。

この日は「80年代アイドル大集合！シブがき隊Wink昔のウソ記事訂正SP」と題して放送。本木雅弘、布川敏和と「シブがき隊」として活動していた薬丸は、MCのヒロミから「3人組で誰が人気があるとか、あの当時気にしながらやってた？」とメンバーとの関係性を聞かれると、「一応ライバルでしたからね。同じグループにいても」と振り返った。

またヒロミから「薬丸さんはライバル心が結構強めで、チェッカーズのことはものすごい嫌ってた」と暴露されると、薬丸は「語弊がある！」と訂正。「ライバルなのに、うちのメンバー2人はプライベートで遊んでたわけです。おかしくないか？と。ライバルだぞっていうことを常に（言っていた）。一応僕はリーダーというあだ名だったので、リーダーらしいことをしてた」と語った。

ヒロミは「俺らお笑いでもダウンタウン、ウッチャンナンチャンと仲良くするなって言ってたけど、俺はすげえ仲良しだった」と自身についても話していた。