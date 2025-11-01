I′m donut？から新ブランド【I′m donut？グルテンフリー＆ヴィーガン】が11月1日に誕生！素材も形もフレーバーも新しくなり子ども向けの工夫も
福岡発祥のベーカリー「AMAM DACOTAN(アマムダコタン)」などを展開する株式会社peace putは、2025年11月1日に「I‘ｍ donut? グルテンフリー渋谷青山通り」「I‘ｍ donut? グルテンフリー＆ヴィーガン渋谷青山通り」を同時リニューアルオープン。
【写真】ドーナツが四角に！素材だけでなく形も新しくなったI‘ｍ donut？をチェック
旧I’m donut? 渋谷店を改修し、グルテンフリーブランド「 I’m donut? グルテンフリー」をリニューアル。2025年6月にオープンした「 I’m donut?グルテンフリー」は、 植物性素材のみで仕上げたドーナツを提供する新ブランド「I’m donut? グルテンフリー&ヴィーガン」として生まれ変わった。
今回の記事ではそんな2店舗の概要やブランドへの想い、リニューアル後の新商品などを紹介する。
■2店舗の概要
■I'm donut？グルテンフリー渋谷青山通り
・住所：東京都渋谷区渋谷2-9-1
・営業時間：10時〜20時(完売次第閉店)
・定休日：不定休
・アクセス：表参道駅B2出口よりより徒歩約5分 /渋谷駅より徒歩約10分
■I'm donut？グルテンフリー＆ヴィーガン渋谷青山通り
・住所：東京都渋谷区神宮前5-53-4
・営業時間：11時〜19時(完売次第閉店)
・定休日：不定休
・アクセス：東京メトロ渋谷駅B4出口から徒歩10分
■2つの新しい挑戦とは？
小麦や動物性素材を控える人なども含めてより多くの人が楽しめる、幅広い食のスタイルに寄り添う形を目指して立ち上げたブランドの新たな挑戦。グルテンフリーやヴィーガンという新しい形でも、〈I'm donut?〉らしい新食感を表現している。通常の商品よりグルテンフリーのほうがおいしいと感じる人もいるらしく、グルテンフリー商品への細かい工夫が感じられる。多くのブランドを展開している渋谷の地から、誰でも足を運びやすく自然に受け入れられるお店を目指しているという。
■1つ目：I‘ｍ donut？グルテンフリー
小麦を使用せず国産米粉を中心に仕上げたグルテンフリー生地で、小麦を控えている人でもおいしく味わえることを目指している。これまでの生地を一から見直し、卵やバターを使用した新しいリッチなグルテンフリー生地に進化した。これによってより濃厚な味わいになり、しっとり感とふわっとした食感が楽しめるように。また、ドーナツの形もブロックをイメージした四角形にリニューアル。
■2つ目：新ブランド I’m donut？グルテンフリー＆ヴィーガン
チョコレートやクリームを含め、すべて植物由来の素材のみで仕上げたヴィーガン仕様のドーナツを展開。通常は卵や乳製品を使用して作るカスタードもあらためてレシピを見直し、植物性素材のみで仕上げた専用の自家製カスタードクリームを新たに開発したそう。文化やライフスタイルの違いに関係なく、誰もが一緒に「おいしいね」と笑い合える時間をつくりたいという想いが込められている。クリームを使った商品を食べたことがある人はぜひ違いを感じながら食べてみてほしい。
■今回のリニューアルで登場した新フレーバー
■「I'm donut? グルテンフリー」 7商品
・焼き芋キャラメルホイップ(527円)：プレーン生地に、ホワイトチョコを合わせた自家製キャラメルと焼き芋を中に入れ、仕上げにホイップ、焼き芋、チョコキャラメルをトッピング。
・栗あんバター(561円)：プレーン生地にきび糖を塗し、あんことバター、最後に上に栗の渋皮煮を乗せてサンド。
・クリチカスタード&クランチチョコ(561円)：カカオ生地にココアを塗し、クリームチーズ、カスタード、最後に砕いたチョコレートをサンド。
・fashion free ピスタチオチョコ(442円)：オールドファッションのチョコ生地にピスタチオチョコと砕いたピスタチオをトッピング。
・抹茶ホワイトチョコブリュレ(442円)：抹茶を練りこんだグルテンフリー生地にホワイトチョコを重ね、表面をブリュレした香ばしい一品。
・グリークチーズ＆ハニーグラノーラ(550円)：プレーンのグルテンフリー生地で、水切りヨーグルトとクリームチーズを合わせた濃厚なベースにグラノーラとハチミツを重ねた爽やかな甘さのドーナツ。
・キャラメルクランチ(421円)：プレーンのグルテンフリー生地にキャラメルチョコをまとわせ、キャラメルクランチをトッピングした香ばしい一品。
■「I'm donut?グルテンフリー&ヴィーガン」 1商品
・抹茶&チョコレート(475円)：チョコレート生地に、ヴィーガンの抹茶チョコをコーティングし、カカオニブをトッピング。
新フレーバーとして合わせて8つ紹介したが、生地そのものがリニューアルされているためいうなればすべて新商品。卵やバターを加えた新しい生地は小麦不使用だとは思えないほどのしっとり感とふんわり感を感じられる。止まらないI'm donut?の勢いと進化をぜひ体験してみて。
※「I'm donut？グルテンフリー＆ヴィーガン」の商品は小麦や卵・乳などの動物性食品は不使用で、通常店舗とは独立した専用の製造環境で作っているものの、コンタミネーション(微量混入)を完全に排除することは難しいため、アレルギーをお持ちの方などは購入を控えてほしい。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
文・取材＝小林七緒
