2025年11月のタロット占い。自らの人生経験を踏まえた的確な助言が「心に深く刺さる」と話題の占い師・夜風が、22枚のタロットカードを使って「おとめ座」の今月の運勢を占います。

写真拡大 (全2枚)

占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おとめ座」の2025年11月の運勢を占います。

おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


【今月のカード：星（The Star）／逆位置】
「星」の逆位置は、必要なことやものが見えてくることを示します。

今月は、自分の意外な一面に気付く機会がありそうです。

ただし、新しい発見に振り回されず、これまで得意だったことも大切にしましょう。

【今月のラッキーカラー：シルバー】
銀色は冷静さと洞察力を与え、強みを生かしつつ新しい発見に向き合うサポートをしてくれます。

【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)