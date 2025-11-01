【おとめ座】2025年11月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おとめ座」の2025年11月の運勢を占います。
【今月のカード：星（The Star）／逆位置】
「星」の逆位置は、必要なことやものが見えてくることを示します。
今月は、自分の意外な一面に気付く機会がありそうです。
ただし、新しい発見に振り回されず、これまで得意だったことも大切にしましょう。
【今月のラッキーカラー：シルバー】
銀色は冷静さと洞察力を与え、強みを生かしつつ新しい発見に向き合うサポートをしてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
