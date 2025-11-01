【しし座】2025年11月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「しし座」の2025年11月の運勢を占います。
【今月のカード：女帝（The Empress）／逆位置】
「女帝」の逆位置は、愛情があふれることを指します。
今月は、人が集まる場所に積極的に足を運ぶ機会が増えそうです。
ただし、予定を詰め込みすぎると体調を崩すこともあるので、注意しましょう。
【今月のラッキーカラー：ピンク】
ピンク色は愛情と温かさをもたらし、周囲との関係を穏やかに保ってくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
【今月のカード：女帝（The Empress）／逆位置】
「女帝」の逆位置は、愛情があふれることを指します。
今月は、人が集まる場所に積極的に足を運ぶ機会が増えそうです。
ただし、予定を詰め込みすぎると体調を崩すこともあるので、注意しましょう。
ピンク色は愛情と温かさをもたらし、周囲との関係を穏やかに保ってくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)