シンピュルテのディフューザーで、心を整えよう♡5種の香りで心ほぐす

『SINN PURETÉ（シンピュルテ）』より、心と空間を整える「マインドフル リード ディフューザー」全5種のレフィルが2025年10月28日（火）に発売♡ディフューザー330mLは15,000円（税込）、レフィル320mLは11,000円（税込）、リード6本880円（税込）。香水のように移ろう香りと光の揺らぎが、日常に穏やかな余白を生み出します♪

ディフューザーで感じる5つの香り

LOVE UNLOCK、FACE OF MODESTY、GASTRONOMY、REST OF MIND、THE EVIL EYEの全5種♡トップ・ミドル・ラストと移ろう香りの重なりで、空間をやさしく満たします。

光や照明に応じて液体がゆらめき、香りとともに暮らしを整える演出に。リビングや寝室、仕事部屋など、シーンに合わせて香りを楽しめます。

お香でも楽しむマインドフルな時間

ディフューザーと同じ香りで楽しめる「マインドフル アンビエントインセンス」も登場♡

30本入り（香立付）3,300円（税込）で、煙感を抑えた繊細な香りを味わえます。香りの奥行きと静けさが、内なる自分を見つめるひとときを演出。

忙しい日常に、香りを通して小さな癒しの空間をつくることができます。

香りで心と空間を整える新習慣

ディフューザー本体330mL（15,000円税込）、レフィル320mL（11,000円税込）、リード6本880円（税込）で、手軽に日常に香りのある暮らしを♡

心地よい香りが訪れる場所を選ばず、リビング、寝室、玄関、洗面台などで自分だけのマインドフルな時間を楽しめます。贈り物としても喜ばれるデザインと香りの深みも魅力です。

シンピュルテでつくる心地よい香りの空間♡



2025年10月28日発売のシンピュルテ マインドフル リード ディフューザーレフィル（全5種）11,000円（税込）は、香りで心と空間を整える新習慣にぴったり♡

ディフューザー330mL本体15,000円（税込）やリード6本880円（税込）と組み合わせれば、光と香りが織りなすゆらぎで、日常に穏やかな余白を生み出します♪