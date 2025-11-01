2025年11月のタロット占い。自らの人生経験を踏まえた的確な助言が「心に深く刺さる」と話題の占い師・夜風が、22枚のタロットカードを使って「かに座」の今月の運勢を占います。

占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「かに座」の2025年11月の運勢を占います。

かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


【今月のカード：隠者（The Hermit）／逆位置】
「隠者」の逆位置は、これから動き出すことを暗示します。

今月は、新しい試みを始めるエネルギーが高まる時期。

ただし、計画倒れにならないよう、できることから一歩ずつ着手することが大切です。

【今月のラッキーカラー：ブラック】
黒は集中力と落ち着きを与え、新しい挑戦へと進む後押しをしてくれます。

【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)