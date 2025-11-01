【かに座】2025年11月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「かに座」の2025年11月の運勢を占います。
【今月のカード：隠者（The Hermit）／逆位置】
「隠者」の逆位置は、これから動き出すことを暗示します。
今月は、新しい試みを始めるエネルギーが高まる時期。
ただし、計画倒れにならないよう、できることから一歩ずつ着手することが大切です。
【今月のラッキーカラー：ブラック】
黒は集中力と落ち着きを与え、新しい挑戦へと進む後押しをしてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
