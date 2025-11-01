【ふたご座】2025年11月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「ふたご座」の2025年11月の運勢を占います。
【今月のカード：塔（The Tower）／逆位置】
「塔」の逆位置は、衝撃的な出来事の後の落ち着きを表します。
今月は、嵐の後の静けさのように、周囲の環境が穏やかに整う時期。
ただし、休むことに罪悪感を覚えて焦らないように。今はしっかり休息を取るときだと考えましょう。
【今月のラッキーカラー：ゴールド】
金色のアイテムは安定感と安心感をもたらし、心身の回復を促してくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
