2025年11月のタロット占い。自らの人生経験を踏まえた的確な助言が「心に深く刺さる」と話題の占い師・夜風が、22枚のタロットカードを使って「ふたご座」の今月の運勢を占います。

占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「ふたご座」の2025年11月の運勢を占います。

ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


【今月のカード：塔（The Tower）／逆位置】
「塔」の逆位置は、衝撃的な出来事の後の落ち着きを表します。

今月は、嵐の後の静けさのように、周囲の環境が穏やかに整う時期。

ただし、休むことに罪悪感を覚えて焦らないように。今はしっかり休息を取るときだと考えましょう。

【今月のラッキーカラー：ゴールド】
金色のアイテムは安定感と安心感をもたらし、心身の回復を促してくれます。

【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)