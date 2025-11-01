秋に行きたいと思う「奈良県の絶景スポット」ランキング！ 2位「曽爾高原」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
紅葉が色づき始め、澄んだ空気が心地よい季節。週末の小旅行やドライブにぴったりなこの時期、自然の美しさを存分に感じられる絶景スポットを訪れたくなりますよね。思わず写真に収めたくなるような絶景の数々。そんな秋の魅力を満喫できる場所を求めて、多くの人が注目しているのはどこなのでしょうか？
All About ニュース編集部では、2025年10月21日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、絶景スポットに関するアンケートを実施しました。
その中から、秋に行きたいと思う「奈良県の絶景スポット」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「ススキの金色の波が秋風に揺れる絶景が見られる。夕暮れ時の光に照らされた草原が特に幻想的」（30代女性／富山県）、「秋の曽爾高原に行きたい理由は、ススキの穂が金色に輝く『黄金の波』の絶景をはじめ、幻想的な夕焼けやハイキング、さらには『お亀池』の水面に映る美しい景色を楽しめるからです」（70代男性／鹿児島県）、「秋になると一面にススキが黄金色に輝き、夕日を受けて揺れる光景が本当に幻想的です。高原の風を感じながら散策する時間は心地よく、遠くに広がる山々の景色と合わせて秋の静けさを堪能できそうです」（10代男性／新潟県）といった声が集まりました。
回答者からは「付近のお寺などにも周りたいから」（30代男性／大阪府）、「奈良公園の紅葉と鹿の景色が絵になりそうと思った為」（40代女性／大阪府）、「奈良公園周辺は古い寺社仏閣が多くあり、風情をとても感じられる場所。自然も多く、四季を感じる」（40代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年10月21日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、絶景スポットに関するアンケートを実施しました。
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位：曽爾高原（宇陀郡曽爾村）／41票奈良県と三重県の県境に近い場所にある、標高約900メートルに広がる高原です。秋になると、一面のススキが金色に輝き、壮大な景色を作り出します。特に夕暮れ時や、日没後にススキが銀色にきらめく様子は幻想的で、多くの写真愛好家や観光客が訪れる絶景スポットとして知られています。ハイキングコースとしても人気です。
回答者からは「ススキの金色の波が秋風に揺れる絶景が見られる。夕暮れ時の光に照らされた草原が特に幻想的」（30代女性／富山県）、「秋の曽爾高原に行きたい理由は、ススキの穂が金色に輝く『黄金の波』の絶景をはじめ、幻想的な夕焼けやハイキング、さらには『お亀池』の水面に映る美しい景色を楽しめるからです」（70代男性／鹿児島県）、「秋になると一面にススキが黄金色に輝き、夕日を受けて揺れる光景が本当に幻想的です。高原の風を感じながら散策する時間は心地よく、遠くに広がる山々の景色と合わせて秋の静けさを堪能できそうです」（10代男性／新潟県）といった声が集まりました。
1位：奈良公園（奈良市）／67票奈良市街の東部に広がる広大な公園で、東大寺や春日大社、興福寺などの世界遺産を含む歴史的なスポットが点在しています。公園内には野生の鹿が多数生息。秋には、イチョウやモミジが見事に色づき、歴史的建造物と鹿、そして紅葉が織りなす古都奈良ならではの美しい景観を楽しめます。
回答者からは「付近のお寺などにも周りたいから」（30代男性／大阪府）、「奈良公園の紅葉と鹿の景色が絵になりそうと思った為」（40代女性／大阪府）、「奈良公園周辺は古い寺社仏閣が多くあり、風情をとても感じられる場所。自然も多く、四季を感じる」（40代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)