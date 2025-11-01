2025年11月のタロット占い。自らの人生経験を踏まえた的確な助言が「心に深く刺さる」と話題の占い師・夜風が、22枚のタロットカードを使って「おうし座」の今月の運勢を占います。

占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おうし座」の2025年11月の運勢を占います。

おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


【今月のカード：愚者（The Fool）／逆位置】
「愚者」の逆位置は、ルールや計画性を大切にする意味を持ちます。

今月は、仕事の効率化が進んだり、趣味で培ったスキルが仕事に生かせたりそう。

ただし、柔軟さを忘れずに。「こうあるべき」と決めつけず、楽しみながら進めていきましょう。

【今月のラッキーカラー：レッド】
赤色は前向きなエネルギーと、計画を行動に移す力を与えてくれます。

【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)