【おうし座】2025年11月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おうし座」の2025年11月の運勢を占います。
【今月のカード：愚者（The Fool）／逆位置】
「愚者」の逆位置は、ルールや計画性を大切にする意味を持ちます。
今月は、仕事の効率化が進んだり、趣味で培ったスキルが仕事に生かせたりそう。
ただし、柔軟さを忘れずに。「こうあるべき」と決めつけず、楽しみながら進めていきましょう。
【今月のラッキーカラー：レッド】
赤色は前向きなエネルギーと、計画を行動に移す力を与えてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
