2025年11月のタロット占い。自らの人生経験を踏まえた的確な助言が「心に深く刺さる」と話題の占い師・夜風が、22枚のタロットカードを使って「おひつじ座」の今月の運勢を占います。

おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


【今月のカード：正義（Justice）／正位置】
「正義」の正位置は、責任感を持って行動することを示します。

今月は、あなたの力や言動を頼りにする人が増えそうです。

ただし、期待に応えようとするあまり、自分の時間を削りすぎないように気を付けて。マイペースで過ごすことを心掛けましょう。

【今月のラッキーカラー：ホワイト】
白いアイテムは冷静な判断力を与え、自分らしいペースを保つサポートをしてくれます。

【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
