【おひつじ座】2025年11月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おひつじ座」の2025年11月の運勢を占います。
【今月のカード：正義（Justice）／正位置】
「正義」の正位置は、責任感を持って行動することを示します。
今月は、あなたの力や言動を頼りにする人が増えそうです。
ただし、期待に応えようとするあまり、自分の時間を削りすぎないように気を付けて。マイペースで過ごすことを心掛けましょう。
【今月のラッキーカラー：ホワイト】
白いアイテムは冷静な判断力を与え、自分らしいペースを保つサポートをしてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
