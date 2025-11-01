イケメン卓を海賊が制した。10月31日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合、U-NEXT Piratesからは鈴木優（最高位戦）が出場。アガリ6回を決め、初戦の瑞原明奈（最高位戦）に続き白星を獲得、価値あるデイリーダブルを成し遂げた。

【映像】優、ライバルとのデッドヒートに白熱…！

当試合は起家からEX風林火山・内川幸太郎（連盟）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）、優、TEAM雷電・本田朋広（連盟）の並びでスタート。東2局1本場で本田はリーチ・一発・ツモ・ドラ1・裏1の8000点（＋300点、供託1000点）を加点。東3局1本場では優が白・ドラ2の8000点（＋100点、供託1000点）を奪取しトップ目に立った。

南1局、本田が一万・南・三万・八万をポンして裸単騎でテンパイ。優のリーチを受けるも、本田が北単騎をツモアガリして8000点（＋1000点）を獲得し、再びトップ目に立った。しかし南3局、1巡目から南を仕掛けた優が混一色に仕上げて8000点を決め、再度、本田を逆転。オーラスも優が自らアガリ、個人4勝目を獲得した。

1試合目の瑞原に続いたデイリーダブル。4連続ラスだったチーム状況を2人の力で大きく変えた。インタビューで優は「ここのところパイレーツは4着が4回続いていたので、ポイントを大分減らしていて。1試合目の瑞原さんの麻雀がとても良かったので、僕も続きたいと思っていた」と安堵の表情を浮かべた。

本田とのデッドヒートを制した優は最後に「色々な方にSNSなんかでも、パイレーツ厳しい中、“連敗を止めてくれる”と言われていた。今日はチームの配信パブリックビューイングをやっていて、そんな皆さんにデイリーダブルを見せることができて、本当にうれしいです」と語った。過去、MVPを経験している瑞原と優の同日2連勝、視聴者は「底力凄すぎるパイレーツ」「最高のパブリックやんけ」などと声を上げていた。

【第2試合結果】

1着 U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）3万9400点/＋59.4

2着 TEAM雷電・本田朋広（連盟）3万4000点/＋14.0

3着 EX風林火山・内川幸太郎（連盟）1万5800点/▲24.2

4着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）1万800点/▲49.2

【10月31日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋271.0（32/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋232.7（32/120）

3位 赤坂ドリブンズ ＋206.8（30/120）

4位 U-NEXT Pirates ＋144.5（34/120）

5位 BEAST X ＋12.6（32/120）

6位 TEAM雷電 ▲36.4（32/120）

7位 KADOKAWAサクラナイツ ▲36.9（30/120）

8位 渋谷ABEMAS ▲104.3（34/120）

9位 EARTH JETS ▲321.1（32/120）

10位 セガサミーフェニックス ▲368.9（32/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）