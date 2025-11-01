全日本卓球選手権大会（カデットの部）は１日、広島グリーンアリーナで開幕する。各都道府県の予選を勝ち抜いた中学２年生以下の選手が熱戦を繰り広げる。過去には女子の石川佳純さん（３２）、男子の張本智和（２２）＝トヨタ自動車＝ら日本を代表する選手たちが優勝を経験し、成長につなげた大会。男女とも１４歳以下、１３歳以下、ダブルスの３部門で年代別の日本一を争う。

女子の１３歳以下は第１シードで小学６年の松島美空（みく、田阪卓研）が優勝候補筆頭だ。１月の全日本選手権はジュニアの部で８強入り。今夏の小学生以下の全農杯全日本選手権で世代５連覇を達成するなど実績は抜群。前回大会決勝でフルゲームの末に敗れて優勝を逃した雪辱を目指す。

村松心菜（ミキハウスＪＳＣ）も双璧をなす。１年生で全国中学校体育大会（全中）を制し、今季初参戦のＴリーグで白星を挙げるなど成長著しい。この１年は松島と互角の戦いを見せている。

２人を追うのが前回大会４強の真田晴羽（せいは、トップ名古屋）、同８強の新谷真奈（ミキハウスＪＳＣ）、鈴木希華（ののか、マイダス）。姚梓彤（よう・ずとん、トップ名古屋）、榎本和奏（わかな、貝塚卓球アカデミー）も力があり、女子ホープスナショナルチーム（ＨＮＴ）の飯田英樹監督は「タレントぞろいの大会」とハイレベルな戦いを予想した。

１４歳以下は前回４強で第１シードの石田心美（石田卓球Ｎ＋）、昨年の１３歳以下を制したカット主戦型の瓜生日咲（ひさ、木下アカデミー）が中心となりそうだ。大山葉音（はのん、ミキハウスＪＳＣ）、西見香音（かのん、ピンポンハウス徳山）が対抗し、南芹那（木下アカデミー）、ともに貝塚二中の中田宇海（うみ）、佐久間結生（ゆい）も上位候補だ。

◇全日本卓球選手権大会（カデットの部） 男女とも１４歳以下、１３歳以下、ダブルスの３種目で争われる。１３歳以下は中学１年生以下で２０１２年４月２日以降、１４歳以下は同２年生以下で１１年４月２日以降に生まれた選手が対象。全試合、１１ポイント先取の５ゲームマッチで行われる。