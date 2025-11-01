全日本卓球選手権大会（カデットの部）は１日、広島グリーンアリーナで開幕する。各都道府県の予選を勝ち抜いた中学２年生以下の選手が熱戦を繰り広げる。過去には女子の石川佳純さん（３２）、男子の張本智和（２２）＝トヨタ自動車＝ら日本を代表する選手たちが優勝を経験し、成長につなげた大会。男女とも１４歳以下、１３歳以下、ダブルスの３部門で年代別の日本一を争う。

男子の１４歳以下はともに木下アカデミーの大野颯真（そうま）、小林右京が２強を形成する。今年の全国中学校体育大会（全中）は大野颯が決勝で小林を下して初優勝したが、男子ＨＮＴの松下雄二監督は「実力的には五分五分」と評した。

対抗は昨年の１３歳以下覇者で第１シードの大野斗真（とうま、野田学園中）、第２シードの柴田洸（木下アカデミー）が挙がる。大野颯と大野斗は、そろって勝ち上がれば準決勝で２大会連続の双子対決が実現する。野田学園中の榎本潤平、木方瑛介、愛工大明電中の山崎真寛、中野純大も上位を狙い、川村侑輝（松徳学院中）も力がある。

１３歳以下は昨年１４歳以下で３位の岡田蒼空（そら、成立学園中）、第１シードの丹波颯音（はやと）、原沢駿太（ともに愛工大名電中）が軸となりそうだ。岡田はカット主戦型だが攻撃力も兼ね備え、丹波は前回４強で昨年のホープス（小学６年以下）王者。原沢は小学５年時に１３歳以下で８強入りした実績がある。

急成長の山田創介（愛工大名電中）、昨年４強の沢田琉聖（木下アカデミー）も上位が期待される。小学生にも有望選手が多く、今年のホープス覇者の重田柊介（岡谷ジュニア）、同２位の仲本楓翔（ふうと、関西卓球アカデミー）、柴田優星（ＳＴライトニング）、芝原圭吾（ｃｒｏｓｓＡ―Ａ）らが注目される。

◇全日本卓球選手権大会（カデットの部） 男女とも１４歳以下、１３歳以下、ダブルスの３種目で争われる。１３歳以下は中学１年生以下で２０１２年４月２日以降、１４歳以下は同２年生以下で１１年４月２日以降に生まれた選手が対象。全試合、１１ポイント先取の５ゲームマッチで行われる。