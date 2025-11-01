水晶玉子のプレミアムうさぎ占い 2025年11月の運勢

【今月の運勢・2025年11月】水晶玉子のプレミアムうさぎ占い（無料）

大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今月の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。

誇り高くマイペース

ライオンうさぎの今月の運勢言葉が鋭くなりそう。感情的にならず、慎重にていねいに

ささいなことが気になりやすく、小さなイライラが積もりがち。気づかぬうちに言葉が鋭くなり、人間関係に波風が立つことも。意見を言うときは感情的にならず、根拠のない情報の拡散にも注意を。仕事関係の人やパートナーともこれまでのやり方が通用せず、あいまいな対応では乗り切れないかも。言葉の力が強くはたらく時期だからこそ慎重に、ていねいに人と向き合うことが大切です。満たされない気持ちは静かな創作の時間、特に手先を使う趣味に集中すると自然と落ち着いていくでしょう。

ライオンうさぎの基本性格

顔と首のまわりにたてがみのように長い毛を持つライオンうさぎタイプのあなたは、その名前のとおり誇り高くマイペースな性格。ふだんはおだやかでまじめ。曲がったことが大嫌い。自分の決めたことはどこまでも忠実に守り、理想に向かって着実に進んでいきます。ただ器用ではないので、一度、自分のテリトリーを決めると、そこからあまり外に出ていきたがらない傾向も。突発的な出来事や変化にはやや弱く、慣れるのには時間がかかります。

柔軟でフレンドリー

ロップイヤーの今月の運勢穏やかな運気。衣食住の充実で心も安定

肩の力がふっと抜けるような穏やかな時間が流れます。無理を重ねていた人ほど自然とペースを落とせて、ストレスも軽減。衣食住といった生活の質を高めたい気持ちが芽生え、心も暮らしも安定へと向かっていくでしょう。そのゆるやかな空気感が人との関係にもよい影響を与え、穏やかな交流が広がっていきます。ただし、気がゆるみすぎると生活リズムが乱れやすく、体調面に影響が出ることも。思った以上に疲れがたまっている可能性もあるので、無理は禁物。ほどよい節制を心がけて。

ロップイヤーの基本性格

垂れた長い耳に平面的な顔がチャームポイントのロップイヤーは、おだやかで人懐こい性格。そんなロップイヤータイプのあなたもやさしくフレンドリーでコミュニケーション能力が高め。柔軟性があって、いろいろな人と連帯・協力することができ、どんな環境にもそれなりに慣れて、みんなのよき友人、まとめ役にもなれる人です。でも少し寂しがりなのでだれかを頼りすぎたり、影響を受けすぎると人間関係のゴタゴタに巻き込まれやすくなります。

親切・明るい・わかりやすい

アンゴラうさぎの今月の運勢協力し合える仲間にめぐり会えそう。新たな出会いも

人との関わりが深まるタイミング。だれかを支えたり、逆に助けてもらったりと協力し合う場面が増えて、心強い仲間にもめぐり会えそうです。悩みやモヤモヤもひとりで抱え込まず周囲に相談してみると、スムーズに解決へ向かうかも。気になる人との出会いも、だれかと何かをいっしょに体験する中で芽生える予感。まずはグループで交流を楽しむことがよい関係を育てるカギです。気をつけたいのはがんばりすぎ。オンとオフの切り替えを意識し、こまめに休息をとる習慣をつけて。

アンゴラうさぎの基本性格

モフモフの長い毛が少し大きめの体をおおっているアンゴラうさぎタイプのあなたは、見た目どおりの心温かく、親切で明るい人柄です。時折、暑苦しい印象も与えますが、あなた自身はいつも自然体で何より自分らしく生きることを大切にしています。そのため楽しくないことでは能力を発揮できず、いやなことは自分流にアレンジしてしまいます。隠しているつもりでも心の中はすぐに表情に出てしまう、わかりやすい正直な性格でもあります。

独自の着眼点が光る

ウーリーうさぎの今月の運勢ひとりで物事に向き合う時間が増えるとき。出費がかさみそう

これまでだれかといっしょに進めていたことを自分だけでこなすことになったり、チーム活動が個人作業に切り替わったり、自然とひとりで動く時間が多くなりそう。自分のペースで物事に向き合えるので、集中力が必要なことにはここでトライを。お金の面ではちょっと出費がかさむ予感。家族のため、ペットのため、新しい挑戦のためなどの支払いが増えるかもしれませんが、「今の自分に必要！」と感じるなら思い切って使ってOK。後々、役立つ場面がきっと訪れます。

ウーリーうさぎの基本性格

小さな体がウーリー＝ウール（羊毛）のようなモフモフの毛におおわれているウーリーうさぎ（ジャージーウーリー）はおだやかで少し控えめな性格といわれます。そんなウーリーうさぎタイプのあなたは、感受性が鋭く、ふだんはもの静かに見えても、好き嫌いが激しく、個性も強め。人があまり気がつかないことに着目して、それを独自に深めていくような力を秘めています。何かのきっかけがあると、大胆で予測不能なジャンプを見せて周囲を驚かせたりします。

包容力抜群な人気者

フレミッシュジャイアントの今月の運勢振り返りの時期。たまった疲れを癒やして

駆け抜けた日々を、静かに振り返る期間に入ります。成果を実感することもあれば、見直すべき点が浮かび上がることもあるでしょう。ただ、今は無理に前進しようとすると、空回りしてしまう恐れが。まずは年末までに片づけたいことや達成したい目標を整理し、優先順位をつけて、ひとつずつ着実に取り組んでいくことが大切。これまで後回しにしてきた課題にも今なら向き合えるはずです。また、たまっている疲れは、この時期にしっかりと癒やして。体を整えることで次のステップへの準備ができます。

フレミッシュジャイアントの基本性格

うさぎのなかでも最大の品種として知られているフレミッシュジャイアントは体格は大きいけれど、おおらかで温かな性格。そんなフレミッシュジャイアントタイプのあなたの特徴は安定感と存在感。ささいなことではブレず、どんと受け止められる包容力があり、それが周囲に安心感を与えるはず。そのせいか特に自己主張しなくても周囲に人が集まる傾向も。ふだんは慎重で受け身ですが、動くときは大胆で、周囲をざわつかせることも多いでしょう。

器用で順応性も抜群

野うさぎの今月の運勢興味が湧いたことを気軽に試そう。新しい場所や人も◎

新しい興味は次々と湧いてくるものの、決断力が追いつかず、思うような成果にはつながりにくいかもしれません。特に10月を穏やかに過ごしていた人や、全力で駆け抜けた人ほど、「今の自分を変えたい」という気持ちが強まる傾向にあります。ただし、結果を急ぐと空回りしがち。まずは気軽に試してみること、完璧を目指すよりも視野を広げる意識が吉です。新しい場所、新しい人、新しい体験が、次のステップへのヒントを運んできてくれるはずです。

野うさぎの基本性格

野うさぎは自然の中で自由に生きているうさぎで、品種はミックス。そんな野うさぎタイプのあなたは、出会っていく、いろいろな経験や知識を自分の栄養分として成長していく人。自分から未開の地を切り開く積極性にはやや欠けますが、どんな環境にも順応し、だれとでもフランクに交流できるたくましさの持ち主。器用で多芸多才なので、あれこれ手を出しすぎる傾向もあり、一つ一つ結果を出しながら進むと実り多い時間を過ごせます。

行動力があり逆境に強い

レッキスの今月の運勢強い運気の後押しが。無難な選択ではなく、自分の気持ちを優先して

単独で動くより、だれかと協力して進めることであなたの魅力がいっそう際立ちます。少しむずかしそうなことにも挑戦し、頼まれごとはできる範囲で引き受けると、新たな可能性がひらけるでしょう。ただ、人の視線や評価を気にして無難な選択をしてしまい、その結果、中途半端に終わってしまうことも。今月は運気の後押しが強いとき。「やってみたい」と思ったことには、遠慮せずに飛び込んで。自分らしい選択をすることで、その先に思いがけない成果や喜びが待っています。

レッキスの基本性格

スレンダーな体をおおうビロードのような光沢のある短い体毛が特徴のレッキスは、運動能力も高く、ワイルドな印象を与えます。そんなレッキスうさぎタイプのあなたは、考えるより先に動きだすようなスピード感のある行動力を持つ人。おだやかでサバサバしていますが、信念を持ち主張は強く、めったなことでは妥協せず、リスクや失敗を恐れずに突き進みます。競争や争いにも強く、逆境にも負けませんが、必要以上に敵をつくらないよう注意を。

美意識&向上心が高い

ホトうさぎの今月の運勢やってみたかったことに精力的に挑戦！休息も忘れずに

心の奥に眠っていた「やってみたい！」が目を覚まし、さまざまなことに挑戦したくなりそうです。行動力と決断力が高まり、これまで躊躇していたことにも思い切って飛び込めるでしょう。勢いにまかせて動く場面もあり、途中で軌道修正が必要にもなりますが、それもまた貴重な経験。今月はあちこち動き回っているほうが得るものは多く、視野も広がります。注意したいのは体調面。気力で乗り切れてしまうぶん、知らず知らずのうちに限界を超えてしまうことが。こまめな休息とセルフケアを忘れずに。

ホトうさぎの基本性格

ホトうさぎ（ドワーフホト）は、目のまわりの毛にアイラインのように色がある“アイバンド”が特徴のスタイリッシュなうさぎ。そんなホトうさぎタイプのあなたは、心のどこかで“自分は人とは違う“という思いを抱く、美意識もプライドも高い人。そんな自分の価値観と理想に向かって上をめざす、向上心の強い頑張り屋。ただ失敗を恐れて大胆になりきれない傾向もあり、はみ出して個性的に生きるよりは、仲間や組織の中で頑張るほうが実力を発揮できます。

人懐っこく自由気まま

ヒマラヤンの今月の運勢穏やかな安定した運気。生活の基盤に目を向けて

着実に物事を進められる、地に足のついた運気が巡ってきます。仕事や家庭、住まいなど、暮らしの基盤となる部分に目を向けることで運気が安定してくるでしょう。生活リズムを整えたり、現実的な貯蓄プランを立てたりするのにも最適です。そんな穏やかな日々が続く一方で、冒険心やチャレンジ精神はやや控えめに。気づかないうちにファッションやレジャーなどが守りに入りすぎて、若々しさを失ってしまうことも。日々の小さな変化を楽しむことで、日常に彩りと輝きを取り戻せるでしょう。

ヒマラヤンの基本性格

白い体に赤い目、耳と鼻の頭、しっぽと手足の先が黒いエキゾチックな姿のヒマラヤンうさぎは、賢く、人懐こいけれど、少し気まま。そんなヒマラヤンタイプのあなたも、行きたい所に行き、やりたいことをやる、自由奔放さが持ち味。おかげで人を振り回したり、振り回されたりする不安定な生活になりやすい傾向も。でも何かひとつ、追い求めたい理想や生活の軸になるものがあれば、逆にあなた自身が人を巻き込む、大きな存在にもなれます。

コツコツタイプの努力家

ネザーランドドワーフの今月の運勢アクティブになれるとき。金運も好調

ふとした成功体験やだれかの言葉に背中を押されて、自分を信じる力が湧いてくるときです。その前向きな気持ちが人とのつながりを活性化させ、さらにモチベーションもアップしてくれるでしょう。金運も好調でほしかったものを手に入れるチャンスにも恵まれます。ただし、勢いにまかせてあれこれと手を伸ばすと、運のバランスを崩してしまいます。アクティブになれるときですが、「がんばりすぎないこと」も運気を安定させる大切なポイントです。

ネザーランドドワーフの基本性格

小型の品種のネザーランドドワーフは、成長しても子うさぎのような短い耳と丸い顔が特徴。体が小さいせいか、性格は警戒心が強く、神経質で怖がりな面があります。そんなネザーランドドワーフタイプのあなたも、細かなことが気になり、慎重で用心深く、内向的。自分の内側の思いや世界を大事にしているため、未経験の分野や突発的な事態には弱いけれど、コツコツと粘り強く小さな知識や経験を積み重ねることで大きくなれます。

水晶玉子 占術研究家。幼いころから占いに興味を持ち、東洋占星術、西洋占星術、タロットカードなど数々の占いを研究。幅広い知識に裏打ちされた占いで当たると評判になり、女性誌を中心に大活躍。オリエンタル占星術、フルーツフォーチュンなどのオリジナル占いでも知られる。





