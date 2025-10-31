【1週間コーデ】10／21(火)～10／25(土)最新ファッションをピックアップ♡

10／21(火)公開：千葉大学四年・原田菜月サン／23歳 (158cm)

itSnapの一週間コーデをまとめて見られる連載企画「最新weeklyファッションまとめ3コーデ-itSnap-！」第387弾♡ 今週は、エレガントなワンピーススタイル、カジュアルなジャケットスタイル、大人カジュアルなデニムスタイルの3つをピックアップ！ どのコーデも取り入れたい合わせテクニック満載で、参考になるものばかり。着用アイテムを一緒に見ていきましょう！

ビーズ刺しゅうの花が咲くトレンチワンピで

秋らしい気品と華やかさを両立♡

「きれいめでフェミニンな印象にしたくて、Noelaのトレンチ風ワンピを主役にしました♡ 花柄が歩くたびに女性らしさを引き立ててくれます♪。しかも、ビーズ刺しゅうのきらめきや締めつけすぎないウエストリボンなど、お気に入りポイントがたくさん☆ バッグはシンプルでコーデを選ばないトート(JILL by JILLSTUART)をセレクト。パンプス(VIVIAN COLLECTION)は、フリンジ×リボンのデザインがほどよく可愛くって。きちんと感と抜け感をほどよくMIXして、“品よく秋らしい”コーデにしてみました！」

◾️ビーズフラワートレンチワンピース 約\22,000 / Noela

◾️ワイドトートバッグ 約\14,000 / JILL by JILLSTUART

◾️フリンジリボンスリングバックパンプス 約\4,000 / VIVIAN COLLECTION

◾️ポイントパールリング 約\3,000 / CENE

◾️ゴールドイヤリング 約\300

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

10／23(木)公開：成城大学四年・岡本亜莉咲サン／22歳 (161cm)

ベージュジャケットにホワイトレースの

レイヤードでデニムを女性らしくアプデ♡

「“レース&ほんのり肌見せ”でヘルシーに仕上げたスタイリング♪ このレーストップスは適度な透け感が魅力で、ジャケット(Free’s Mart)を羽織っても軽やかにまとまるんです。合わせたデニム(Free’s Mart)は、脚のラインを細見えさせてくれるフレアシルエットがポイント。バッグはプレゼントでいただいたCHARLES & KEITHのもので、ツヤ感と収納力のバランスが絶妙☆ そして、足元はスニーカー(DIANA)にして、ちょっぴりスポーティーに。ほどよく力の抜けたカジュアルコーデにしてみました。」

◾️ダブルボタンテーラードジャケット 約\8,000 / Free’s Mart

◾️レーストップス 約\5,000

◾️フレアデニムパンツ 約\7,000 / Free’s Mart

◾️エナメルハンドバッグ / CHARLES & KEITH

◾️厚底スニーカー 約\30,000 / DIANA

◾️一粒ダイヤネックレス / MJC&odolly

◾️ゴールドバングル 約\20,000 / kate spade new york

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

10／25(土)公開：会社員・齋藤万莉奈サン／26歳 (163cm)

ネイビーカーデ×デニムの王道バランスで

秋を大人カジュアルにアップデート！

「ゆったりしたケーブルニットカーデ(ZARA)を羽織って、秋らしいこなれ感を意識しました♪ 中はコンパクトなTシャツ(Banana Republic)で引き締めつつ、ハイウエストのデニム(HOLLISTER)で脚長見えを意識。バッグはLOUIS VUITTONの控えめな型押しロゴが上品でお気に入りなんです♡ 足元はバーガンディカラーが好みの厚底ローファー(CHARLES & KEITH)でほんのりトラッドに。全身を秋を感じるネイビー×ブラウンの配色でまとめて、季節感と落ち着きを両立させています☆ 」

◾️ケーブルニットカーディガン 約\8,000 / ZARA

◾️Tシャツ 約\8,000 / Banana Republic

◾️フレアデニムパンツ 約\6,000 / HOLLISTER

◾️モノグラム柄レザーバッグ / LOUIS VUITTON

◾️厚底ローファー 約\10,000 / CHARLES & KEITH

◾️パールヘアクリップ 約\300 / 3COINS

◾️一粒パールピアス 約\200,000

◾️サングラス / Ray-Ban

◾️レザーベルト 約\100,000 / CELINE

◾️トリオンフゴールドブレスレット / CELINE

◾️フラワーモチーフゴールドリング(右手薬指) 約\10,000 / ete

◾️パールリング 約\2,000 / MIMILINE

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

次週は、10／28(火)～11／1(土)のコーディネートをご紹介します！

来週も、秋気分が盛り上がる、リアルコーデをご紹介します。ジャケットやローファーなど、気になる秋アイテムも続々登場！ 来週の投稿もどうぞお楽しみに♡