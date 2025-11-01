米大リーグのワールドシリーズ（７回戦制）は１０月３１日（日本時間１日）にブルージェイズ（ア・リーグ）−ドジャース（ナ・リーグ）の第６戦が行われている。

通算２勝３敗のドジャースはポストシーズンで２試合連続完投勝ちと絶好調の山本由伸が先発。ポストシーズンで８本塁打ながら、直近の２試合でノーヒットの大谷翔平は初回の先頭打者で登場したが、空振りの三振に倒れた。

ブルージェイズの先発右腕ガウスマンは低めに制球が効いた得意のスプリットで攻め、大谷は１、２球とも空振りで、追いこまれた。ボール２つを見極めて５球目の直球を強振してファウル。しかし６球目のスプリットに、三たびバットが空を切った。大谷の後、スミス、フリーマンと３者三振に仕留められた。ガウスマンは二回まで打者６人から５三振を奪うパーフェクト投球。第２戦でも七回途中まで６三振、３失点と好投したが、その試合を上回るのではないかと見られる上々の序盤だ。

延長十八回、９打席連続出塁の第３戦では、４つの申告敬遠を含む５打席連続四球で歩かされた大谷。その試合を含めれば１４打席、ヒットがない。連覇に向けて後がないドジャースにとって、主砲の覚醒が待たれるところだ。（デジタル編集部）