ぺえ、初恋だった俳優を実名告白！共演はまだなく…当時テレビで「目が離せなかった」

ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティ『私が愛した地獄』。

10月30日（木）に放送された同番組では、ぺえが“初恋の相手”を実名で明かす場面があった。

【写真】ぺえが初恋の相手に伝えたいこと

今回は10月30日が「初恋の日」ということにちなみ、MC陣の初恋の話題に。

稲田の初恋は小学1年生のときだそうで、「チョコレートを作ってその人の家に入れに行ったのをめっちゃ覚えてる」と言い、手渡しできずポストに投函した思い出を語る。

一方RIHOは、幼稚園の年長のころ。当時好きになった男の子がいて、小学校は別々になったが、中学校で再会し「また好きになりました」という思い出を明かす。

そんななか、ぺえが語った初恋の相手は「ケイン コスギよ」と一言。

まさかの実名告白に稲田とRIHOが驚くと、ぺえは「（テレビの）画面越しで『ファイト1発』のケイン コスギで、なんかビビッと来ちゃって」「『あ、私はこの道で行くんだ』って、そこで気づきが生まれた。CMとかもう目が離せなかったもん」と説明した。

当時ぺえは小学3年生くらいだったそうで、この業界に入ってからもケイン コスギに会ったことはないという。

稲田が「今会いたい？」と質問すると、「伝えたいよね、一応…」と口を開くぺえ。

これに稲田が「『初恋です』って？」と聞くも、ぺえの答えは「あんたのせいでこんなことになったのよ」という予想外のコメントでスタジオの笑いを誘っていた。