ÆîËÌÀþ¤ÈÅìÀ¾Àþ¡¢ÀçÂæ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¤Ëà´°¾èá¡¡¸½¾ì¤Ç¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤ËÂç´¶·ã¡ÊµÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¡Ë
2025Ç¯£¸·î¤ÎµÜ¾ëµª¹Ô¡£¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»À¸ÃÏÊýÅ´Æ»¸òÎ®²ñinµÜ¾ë¸©ÈþÎ¤Ä®¡×¤È¡Öµ¤Àç¾ÂÀþBRT¾è¼Ö¡×¤ËÂ³¤¯»°ÂêÈ¸¡Ê¤Ð¤Ê¤·¡Ë¥é¥¹¥È¤Ç¡¢¡ÖÀçÂæ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´´°¾èµ¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤ÏÃÏÅ´¸òÎ®²ñ¡Ê£¸·î10Æü¡ËÁ°Æü¤ËÀçÂæÆþ¤ê¤·¡¢ÅìËÌ¿·´´Àþ¤«¤é¾è¤ê´¹¤¨¤¿ÃÏ²¼Å´ÀçÂæ±Ø¤Ç°ìÆü¾è¼Ö·ô¤ò¹ØÆþ¡£ÅÎ¤ÎÅÔ¤ÎÃÏ²¼Å´Á´Àþ¤Ë¾è¼Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1987Ç¯³«¶È¤ÎÆîËÌÀþ¤È2015Ç¯¤ÎÅìÀ¾Àþ
ÀçÂæ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¤ÏÆîËÌÀþ¤ÈÅìÀ¾Àþ¤Î£²Ï©Àþ¡£ÆîËÌÀþ¤ÏÀôÃæ±û¡ÁÉÙÂô14.8¥¥í¤Ç1987Ç¯£··î¡¢ÅìÀ¾Àþ¤ÏÈ¬ÌÚ»³Æ°Êª¸ø±à¡Á¹Ó°æ13.9¥¥í¤Ç2015Ç¯12·î¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¾Àþ¤ÏÀçÂæ¤ÇÀÜÂ³¡Ê¥¯¥í¥¹¡Ë¤·¤Þ¤¹¡£
ÆîËÌÀþ¤ÈÅìÀ¾Àþ¤Îµ¬³Ê¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆîËÌÀþ¤ÏJRºßÍèÀþ¤ÈÆ±¤¸ÀþÏ©Éý1067¥ß¥ê¤Î°ìÈÌÅ´Æ»¡£ÅìÀ¾Àþ¤Ï1435¥ß¥ê¤ÎÅ´ÎØ¼°¥ê¥Ë¥¢¥â¡¼¥¿¡¼¥«¡¼¡¢ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´Âç¹¾¸ÍÀþ¤äOsaka Metro¡ÊÂçºå¥á¥È¥í¡ËÄ¹ËÙÄá¸«ÎÐÃÏÀþ¤Ê¤É¤ÈÆ±¤¸¥ê¥Ë¥¢¥á¥È¥í¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆîËÌÀþ¼ÖÎ¾¤«¤é¤Î¿Ê²½¡×
ÀçÂæ»Ô¸òÄÌ¶É¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡¢2024Ç¯10·î¤«¤é±Ä¶È±¿Å¾¤ËÆþ¤Ã¤¿ÆîËÌÀþ¤Î¿·±Ô3000·ÏÅÅ¼Ö¤Ç¤¹¡£ÆîËÌÀþ¼ÖÎ¾¤Ï¡¢³«¶È»þ¤«¤é1000·Ï¡Ê2007Ç¯¤«¤é¤Î¹¹¿·¹©»ö¤Ç¸½ºß¤Ï1000N·Ï¡Ë¥ª¥ó¥ê¡¼¡¢3000·Ï¤ÏÌó40Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿··¿¼ÖÎ¾¤Ç¤¹¡£
¼ç¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï£´Î¾°ìÊÔÀ®¤Ç¡¢¥¢¥ë¥ß¹ç¶âÀ½¡£Á´Ä¹¤ÏÀèÆ¬¼Ö21.75¥á¡¼¥È¥ë¡¢Ãæ´Ö¼Ö20¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢ÀèÆ¬¼Ö¤Ï¾èÌ³°÷¼¼¤ÎÊ¬¤À¤±Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥á¡¼¥¸¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖÆîËÌÀþ¼ÖÎ¾¤«¤é¤Î¿Ê²½¡×¡£2021Ç¯¼Â»Ü¤ÎÀçÂæ»ÔÌ±¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÇÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÆ¬·Á¾õ¤Ï1000N·Ï¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Àà¤¯¤Î»ú·Áá¡£É®¼Ô¤ÏµþÅÔ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´±¨´ÝÀþ¤Î20·ÏÅÅ¼Ö¤Ë»÷¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÖÂÎ¥é¥¤¥ó¥«¥é¡¼¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¡£ÀçÂæ»ÔÌ±¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¡¦ÄêÁµ»ûÄÌ¤Î¥±¥ä¥ÊÂÌÚ¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ºÙ¤«¤¤ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¼ÖÂÎ¾²ÌÌ¤ò1000N·Ï¤ËÈæ¤Ù£´¥»¥ó¥Á²¼¤²¡¢¥Û¡¼¥à¤È¤ÎÃÊº¹¤ò½Ì¤á¤Þ¤·¤¿¡£¾²ÌÌÁ´ÂÎ¤ò²¼¤²¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥É¥¢Éô¤Ë¤ï¤º¤«¤Ê²¼¤ê·¹¼Ð¤òÉÕ¤±¡¢¼Ö¤¤¤¹¤Ç¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¾è¹ß¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀçÂæ»Ô¸ò¤Ï2030Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ËºÇÂç22ÊÔÀ®¡Ê88Î¾¡Ë¤ò¿·À½¡¢1000N¤òÃÖ¤´¹¤¨¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
ÉÙÂô¤«¤éÀôÃæ±û¤Ø¾è¤êÅ´
½ªÅÀ¤ÎÉÙÂô¤«¤éµ¯ÅÀ¤ÎÀôÃæ±û¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÙÂô¤Ï¥Û¡¼¥àÃÏ¾å£³³¬¡¢¥³¥ó¥³¡¼¥¹Æ±£²³¬¤Î¹â²Í±Ø¡£±ØÆîÂ¦¤ËÉÙÂô¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾å²¼Àþ¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¥Û¡¼¥à¤¬¤¢¤ë£±ÌÌ£²Àþ¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÆîËÌÀþÁ´±Ø¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÙÂôÈ¯¼Ö¸å¡¢¼¡±Ø¤ÎÄ¹Ä®Æî¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ÇÃÏ²¼¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ÃÏ¤Çµ¤ÉÕ¤¤¤¿ÅÀ¤Ç¤ÏÆîËÌÀþ¤Ï£´Î¾ÊÔÀ®¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¤ÏÁ´±Ø£¶Î¾Ê¬¤ÎÍ¸úÄ¹¤¬¤¢¤ê¡¢¾Íè¤ÎÍ¢Á÷ÎÏÁý¶¯¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£Á´±Ø¤Ë¥Û¡¼¥à¥É¥¢¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃÏ²¼¤òÁö¤ëÄ¹Ä®Æî¡Á°°¥öµÖ¤ÏÂ¿¤¯¤¬¥·¡¼¥ë¥É¥È¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢±ØÉô¤Ê¤É°ìÉô¶è´Ö¤Ë³«ºï¥È¥ó¥Í¥ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹õ¾¾¡¢È¬²µ½÷¤Î£²±Ø¤Ï¹â²Í±Ø¡£ÀôÃæ±û¼êÁ°¤ÇºÆ¤ÓÃÏ²¼¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£ÀôÃæ±û¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤ÎËÜµòÃÏ¡¦ÀçÂæ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤¹¡£
ÆîËÌÀþ¤ÏÄ¹Ä®¤ÇÅìËÌÀþ¡¢ÀçÂæ¤ÇÅìËÌ¿·´´Àþ¤ÈÅìËÌ¡¢ÀçÀÐ¡¢Àç»³¤ÎJRºßÍè£³Àþ¡¢ËÌÀçÂæ¤ÇÀç»³Àþ¤ËÀÜÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
JRTT¤¬À¾Ã¼Éô¤ò·úÀß¤·¤¿ÅìÀ¾Àþ
¤³¤³¤«¤éÅìÀ¾Àþ¡£É®¼Ô¤Ï³«¶ÈÁ°¤ÎÀçÂæ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´ÅìÀ¾Àþ¤Ø¤Î¼èºà·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âàÀçÂæ»Ô¸òÄÌ¶ÉÄ¾·âá¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤ÏÅ´Æ»·úÀß¡¦±¿Í¢»ÜÀßÀ°È÷»Ù±çµ¡¹½¡ÊJRTT¡ËÀçÂæÅ´Æ»·úÀß½ê¡Ê2013Ç¯Åö»þ¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥óÌ¾¡Ë¤Ç¤¹¡£
JRTT¤ÏÅìÀ¾Àþ½ªÅÀ¤ÎÈ¬ÌÚ»³Æ°Êª¸ø±à¤«¤é¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼À¾Â¦¤Þ¤ÇÌó4.3¥¥í¶è´Ö¤ÎÅÚÌÚ¹©»ö¤Èµ°Æ»¹©»ö¤ò¼õÂ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼õÂ÷ÍýÍ³¤Î£±¤Ä¤¬¡ÖÆð´ä¡Ê¤Ê¤ó¤¬¤ó¡Ë¡×¡£ÅÚº½¤È´äÀÐ¤ÎÃæ´ÖÅª¤ÊÃÏ¼Á¤Ç¡¢ÀÄÍÕ»³¤ÏÁ´»³¤¬Æð´äÃÏÁØ¤Ç·ÁÀ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼Â¤ÏÆîËÌÀþ¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤ÎÃÏÁØ¤¬¤¢¤ê¡¢JRTT¤ÎÁ°¿È¤ÎÆüËÜÅ´Æ»·úÀß¸øÃÄ¤Ï°ìÉô¶è´Ö¤ò·úÀß¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅìÀ¾Àþ¤Ç¤â¼ÂÀÓ¤òÇã¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹©Ë¡¤Î´ðËÜ¤Ï»³³Ù¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎNATM¡Ê¥Ê¥È¥à¡áºÇ¶á¤Ï¿·¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¥È¥ó¥Í¥ë¹©Ë¡¤ÈÌõ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ë¡£ÃÏ»³¡Ê¤¸¤ä¤Þ¡Ë¤ÎÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ·¡ºï¤¹¤ë»³³Ù¥È¥ó¥Í¥ë¤Î´ðËÜ¹©Ë¡¤Ç¡¢JRTT¤ÏÀ°È÷¿·´´Àþ¤Ê¤É¤ÇÂ¿¤¯¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¼«Á³´Ä¶¤¬Ë¤«¤ÊÀÄÍÕ»³¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë´Ä¶ÊÝÁ´¤Ë¤ÏºÇÂç¸ÂÇÛÎ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±ØÌ¾¤Ç¤âÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢È¬ÌÚ»³Æ°Êª¸ø±à¤Ï¶áÎÙ¤ËÆ°Êª±à¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Æ°Êª¤ÎÀ¸³è¥µ¥¤¥¯¥ë¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¹©»ö»þ´Ö¤ò¹©É×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÃ£À¯½¡¤ÎÁ°Î©¤Æ
ÅìÀ¾Àþ¼ÖÎ¾¤Ï2014¡Á2015Ç¯¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤¿2000·ÏÅÅ¼Ö¡££´Î¾°ìÊÔÀ®¤Ç¡¢¼ÖÂÎÄ¹¤ÏÀèÆ¬¼Ö16.75¥á¡¼¥È¥ë¡¢Ãæ´Ö¼Ö16.5¥á¡¼¥È¥ë¤È¡¢ÆîËÌÀþ¤è¤ê°ì²ó¤ê¾®¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£ÀçÂæ»ÔÆâ¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ÔÌ±¤Î°Õ¸«¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¡¢Àï¹ñÉð¾¡¦°ËÃ£À¯½¡¤Î¤«¤Ö¤È¤ÎÁ°Î©¤Æ¡Ê¤Ò¤¿¤¤ÉôÊ¬¤Î¾þ¤ê¡Ë¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿»°Æü·î¤Î¥é¥¤¥ó¡£¶ÀÌÌ»Å¾å¤²¤Ç¡¢ÀçÂæ¤Î¼ÖÎ¾¤é¤·¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÉ¸¹â¤ÎÃÏ²¼Å´±Ø
¹Ó°æ¤«¤éÈ¬ÌÚ»³Æ°Êª¸ø±à¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£»ÜÀßÅª¤Ë¤Ï¥·¡¼¥ë¥É¥È¥ó¥Í¥ë¤¬±ä¡¹Â³¤¤Þ¤¹¡£¥Û¡¼¥à¤ÏÆîËÌÀþ¤ÈÆ±¤¸£±ÌÌ£²Àþ¡£ÀçÂæ¤ÏÆîËÌÀþ¤Î²¼Éô¤Ç¸òº¹¤·¤Þ¤¹¡£
JRTT¤¬»Ü¹©¤·¤¿¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤é¤ÏÊ£Àþ¤Î»³³Ù¥È¥ó¥Í¥ë¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ÅìÀ¾ÀþÁ´Àþ¤ÎÉ¸¹âº¹¤ÏÌó100¥á¡¼¥È¥ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½ªÅÀ¤ÎÈ¬ÌÚ»³Æ°Êª¸ø±à¤ÏÉ¸¹â136.4¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢¹ñÆâÃÏ²¼Å´¤Ç¤Ï¿À¸Í»Ô±ÄÃÏ²¼Å´ËÌ¿ÀÀþÃ«¾å¡Ê244¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë¼¡¤°£²°Ì¡£¤¿¤À¤·Ã«¾å¤ÏÃÏ¾å±Ø¤Ç¡¢ÃÏ²¼±Ø¤Ë¸Â¤ì¤ÐÈ¬ÌÚ»³Æ°Êª¸ø±à¤¬¥È¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
ÅìÀ¾Àþ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÃÏ²¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¹À¥Àî¶¶¤ê¤ç¤¦¡Ê¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡ÁÂçÄ®À¾¸ø±à¡Ë¤ÈÎµ¤Î¸ý¶¶¤ê¤ç¤¦¡ÊÈ¬ÌÚ»³Æ°Êª¸ø±à¡ÁÀÄÍÕ»³¡Ë¤Î¶¶¤ê¤ç¤¦Éô¤Ç¤ÏÃÏ¾å¤Ë½Ð¤Þ¤¹¡£Îµ¤Î¸ý¶¶¤ê¤ç¤¦¤Ï²¼Éô¤¬ÃÏ²¼Å´¡¢¾åÉô¤¬Æ»Ï©¤ÎÅ´Æ»Æ»Ï©Ê»ÍÑ¶¶¤Ç¤¹¡£
¾èÌ³°÷¤µ¤ó¤Î¿ÆÀÚ¤Ë´¶·ã
ºÇ¸å¤Ë¡¢¼èºà»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£É®¼Ô¤ÏÆîËÌÀþÉÙÂô¤Ç3000·Ï¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»Ñ¤ò¸½¤·¤Þ¤»¤ó¡£¥Û¡¼¥à¤Ç¾èÌ³°÷¤µ¤ó¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶±¿¹Ô´ÉÍý¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¡ÖËÜÆü¤Ï¼ÖÎ¾±¿ÍÑ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÜ¥µ¥¤¥È¼èºà¤Î¤¿¤á¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤È¡¢»öÁ°¤ËÀçÂæ»Ô¸òÄÌ¶É¹Êó¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÏ¢ÍíºÑ¤ß¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë¡£
40Ç¯°Ê¾å¸òÄÌµ¼Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¸½¾ì¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£ÀçÂæ»Ô¸òÄÌ¶É¤ÎÊý¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é±Ø¤òÎ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µ»ö¡§¾åÎ¤²ÆÀ¸