けさ7時前、山形県南陽市の職員が2人でクマの早朝警戒していたところ、突然出て来たクマに襲われ、1人が手にケガをしました。

【画像】けさの現場・先日破られた小学校玄関

市によりますと、南陽市長岡周辺のクマの目撃情報をもとに職員が警戒していて、折れた柿の木があることから調査していたところ、やぶの中からクマ1頭が飛び出して来たということです。

飛び出してきたクマは、男性職員（58）1人の右手をひっかいたということです。クマは体長1メートルくらいで、ひっかかれた職員は病院に搬送されましたが命に別状はありません。

クマはやぶの中に戻った可能性があり、現在市が猟友会とともにクマを捜索しています。現場は山形トヨペット南陽店の西側です。

この近くでは、先月29日に赤湯小学校の玄関ガラスをクマが破壊する事案があり、市の職員が２人体制で早朝・夜間に周辺を警戒していました。

県内の各自治体では現場の職員のクマ対応にかかる負担が増していて、県民の危険はもとより、こうした自治体職員の危険もどうケアするか、国が考える段階にあるように思います。

追記・・・職員のケガは右手開放骨折と判明しました。開放骨折とは一般的に骨が皮膚を突き破る骨折を言い、かなりの重傷です。

■画像 先日クマに破られた小学校の玄関（市提供）

この事案をもとに警戒していたという。