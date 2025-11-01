『ハイキュー‼』×SVリーグ コラボ連載vol.2（７）

クインシーズ刈谷 三留汐利 後編

（前編：三留汐利の原動力は「母です」 クインシーズ刈谷を選んだ理由は地元愛＞＞）

現役のSVリーガーに、バレーボール漫画『ハイキュー‼』を語ってもらうコラボ連載。選手たちが選ぶベストメンバー、共感したシーン、ベストゲームとは？



＜SVリーガーが語る『ハイキュー‼』＞

Q１、監督目線で『ハイキュー‼』のベストメンバーを選ぶなら？

【オポジット】

牛島若利（白鳥沢学園高校）

【アウトサイドヒッター】

木兎光太郎（梟谷学園高校）、澤村大地（烏野高校）

【ミドルブロッカー】

黒尾鉄朗（音駒高校）、月島蛍（烏野高校）

【セッター】

及川徹（青葉城西高校）

【リベロ】

西谷夕（烏野高校）

「ワカトシ（牛島）は絶対的エース。有言実行できるタイプですし、とにかく一番です！ 木兎はひとりじゃできないところがあって、周りに支えられる選手ですけど、『この人を支えるチームを作りたい』って思わせるんですよ。アウトサイドヒッターのもうひとりは澤村。まさにキャプテンで、いつも周り見て、状況を把握してプレーも安定している。自分もいろんなチームでキャプテンをやってきて、『こんな選手になりたい』って思っていました。

ミドルは、黒尾と月島のコンビ。黒尾はもちろんプレーがうまいんですけど、すごく考えている。ミドルなのにレシーブもうまくて、オールラウンドなミドルですね。月島は白鳥沢学園戦でウシワカを止めるところも好きで、黒尾とならバランスよくやれそう。

及川は、ひとりで引っ張るタイプに見えますけど、スパイカーの能力を最大限に引き出すセッターなので選びました。自分もサイドとして『実際にトスを打ってみたい。こんな人とやってみたい』と思いますね。悩んだ時もアドバイスしてくれそう！

リベロの西谷は、一番好きなキャラです。プレーもそうだけど、メンタルも魅力的で、セリフもいいですよね。リベロってなかなか目立たないけど、それでも魅せてくれる。西谷が後ろから声をかけてくれたら、『怖いものはない』って思えそうです」

Q２、教訓となった、共感した場面や言葉は？

「日向翔陽（烏野高校）が『負けたくないことに理由って要る？』って言うシーンは『その通りだな』って。やるなら絶対に勝ちたいし、勝ちたいことにいろいろ理由はあるだろうけど、負けたくないことに理由なんてない。読んだ瞬間、鳥肌が立ちましたよ」

Q３、作中の個人的ベストゲームと、その理由は？

烏野高校vs稲荷崎高校

「稲荷崎は宮（侑・治）兄弟もいいですけど、北（信介）さんもすごく好き。『思い出なんかいらん』って横断幕もいいですね。どっちに転んでもおかしくない試合で、『こんな試合ができたら、きっと一生忘れられないだろうな』って思いました。もし自分が、そこに立っていたら......って。

自分の経験でいうと、大学時代、相性がよくなかった明海大との試合がそうでした。フルセットの末に勝った試合があるんですが、すごく『バレーって楽しい』と感じて。あの瞬間は忘れられないですね」

【プロフィール】

三留汐利（みとめ・しおり）

所属：クインシーズ刈谷

2002年12月２日生まれ、愛知県出身。173cm・アウトサイドヒッター。母や姉の影響で小学校１年の時にバレーを始める。誠信高校時代、３年時にキャプテンとして春高バレーでベスト８に進出。岐阜協立大学の３年時には全日本大学選手権で４位を経験した。2025年にクインシーズ刈谷に入団した。