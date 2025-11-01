100均の新商品でから揚げが簡単に！狭いキッチンでも効率よく揚げ物ができる便利グッズ
商品情報
商品名：からあげ職人
価格：￥220（税込）
サイズ（約）：幅162×奥行き174×高さ83mm
容量：780mL
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4582281742689
唐揚げ専用ケース『からあげ職人』が便利すぎた！
ダイソーのキッチングッズ売り場で便利そうな新商品を見つけました。その名も『からあげ職人』という商品です。鶏の唐揚げって、どんな世代にも好評なおかずですし、個人的には上手に作れるかどうかで、料理の腕が決まるといっても過言ではないような気がしています。
本品は、唐揚げを作るための専用容器。外蓋、落とし蓋、容器がセットになっています。『からあげ職人』が、唐揚げを上手に作るのに役立ってくれるのか気になって、実際に作ってみました。
まずは、鶏のもも肉を大きめの一口サイズにカットして容器にいれます。サイズとしては鶏肉400g程度が入り、家族用の唐揚げが一気に作れます。
次は味付け。今回は、パッケージの裏側のオリジナルレシピを参考に作ります。容器に料理酒・醤油・マヨネーズを大さじ1ずつを加え、全体をよく混ぜ合わせます。しっかりと混ざったら肉と容器の溝に沿って並べます。
落とし蓋を肉の上にしっかりと押し込み、外蓋をして20分冷蔵庫で寝かせます。
20分たったら容器の外蓋を返してバットにし、小麦粉と片栗粉を入れてよく混ぜます。そこに漬けた肉を入れて全体にまんべんなくまぶします。外蓋が平たいので、片栗粉と小麦粉の量が少なくて済みました。
そして、油で揚げて中まで火が通ったら完成です。
仕込みから衣付けまでコレひとつで簡単にできる♡
食べてみるとカリカリ＆ザクザクの食感で、とっても美味しい♡今回参考にしたパッケージのレシピの味付けがおいしくて、家族にも好評でした。
何より、仕込みから衣付けまで、この容器ひとつで調理できちゃうから便利！狭いキッチンでも扱いやすい四角い形状も◎。容器に厚みがあって保管スペースはとりますが、ボールやバットを出すよりは小さいので洗い物も楽ちんです♪
今回は、唐揚げが簡単に仕込める専用容器『からあげ職人』をご紹介しました。まさに職人のような技術力を誇る調理グッズ。気になった方は、ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。