100均の新商品でから揚げが簡単に！狭いキッチンでも効率よく揚げ物ができる便利グッズ

唐揚げって、仕込みや味付けなどプロセスが多くて手間がかかるもの、と思っていました。でも、ダイソーの新商品がそんなお悩みを解決！『からあげ職人』は、唐揚げ専用のケース。コレひとつで仕込みから衣付けまでできちゃうから、手間が省けて効率よく揚げ物ができるという画期的なキッチングッズです。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：からあげ職人

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：幅162×奥行き174×高さ83mm

容量：780mL

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4582281742689

唐揚げ専用ケース『からあげ職人』が便利すぎた！

ダイソーのキッチングッズ売り場で便利そうな新商品を見つけました。その名も『からあげ職人』という商品です。鶏の唐揚げって、どんな世代にも好評なおかずですし、個人的には上手に作れるかどうかで、料理の腕が決まるといっても過言ではないような気がしています。

本品は、唐揚げを作るための専用容器。外蓋、落とし蓋、容器がセットになっています。『からあげ職人』が、唐揚げを上手に作るのに役立ってくれるのか気になって、実際に作ってみました。

まずは、鶏のもも肉を大きめの一口サイズにカットして容器にいれます。サイズとしては鶏肉400g程度が入り、家族用の唐揚げが一気に作れます。

次は味付け。今回は、パッケージの裏側のオリジナルレシピを参考に作ります。容器に料理酒・醤油・マヨネーズを大さじ1ずつを加え、全体をよく混ぜ合わせます。しっかりと混ざったら肉と容器の溝に沿って並べます。

落とし蓋を肉の上にしっかりと押し込み、外蓋をして20分冷蔵庫で寝かせます。

20分たったら容器の外蓋を返してバットにし、小麦粉と片栗粉を入れてよく混ぜます。そこに漬けた肉を入れて全体にまんべんなくまぶします。外蓋が平たいので、片栗粉と小麦粉の量が少なくて済みました。

そして、油で揚げて中まで火が通ったら完成です。

仕込みから衣付けまでコレひとつで簡単にできる♡

食べてみるとカリカリ＆ザクザクの食感で、とっても美味しい♡今回参考にしたパッケージのレシピの味付けがおいしくて、家族にも好評でした。

何より、仕込みから衣付けまで、この容器ひとつで調理できちゃうから便利！狭いキッチンでも扱いやすい四角い形状も◎。容器に厚みがあって保管スペースはとりますが、ボールやバットを出すよりは小さいので洗い物も楽ちんです♪

今回は、唐揚げが簡単に仕込める専用容器『からあげ職人』をご紹介しました。まさに職人のような技術力を誇る調理グッズ。気になった方は、ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。