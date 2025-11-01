「500円なのに飛んでもなく高レベル！」マニアも驚いた100均電動玩具

ゲームセンターにあるとつい夢中でやってしまうコインプッシュゲーム。実はあれをおうちでも手軽に楽しめるんです！ご紹介するのはダイソーのおもちゃ売り場で購入した『コインプッシュゲーム機』。なんと550円（税込）で、いつでも繰り返し遊ぶことができちゃいますよ♪実際に遊んでみたので、参考にしてみてください。

商品情報

商品名：コインプッシュゲーム機

価格：￥550（税込）

使用電池：単3形乾電池×2個

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480686011

これで500円？！ダイソーのおもちゃ売り場で見つけたコスパ◎おもちゃ

ダイソーのおもちゃ売り場でとんでもないアイテムを発見！その名も『コインプッシュゲーム機』です。なんと550円（税込）で本格的なコインプッシュゲームが楽しめるんです！

セット内容は、ゲーム機本体とコイン（32枚）、ボーナスコマ（4つ）、貼り付けシール、プレート。遊ぶ前にコインやボーナスコマにシールを貼って準備します。

組み立てて、別売りの単3形乾電池を2個入れたら、電源をオン！

するとライトが付き、台座部分が動き始めました！とても550円（税込）とは思えない動きに感動…。ゲームセンターにあるあのゲームを、おうちで気軽に楽しむことができます。

本体の左には丸いコインを入れるスペース、右側にはボーナスコマを置くスペースがあります。

500円とは思えないゲーム性！大人も夢中になるゲーム

コインをプレートの上から入れていくと…。

ピンや回転するパーツでランダムな動きをして、下へと落ちてきます。見た目はザ・おもちゃ！という印象ですが、ゲーム性もしっかりあって、見た目に反して大人もつい夢中になってしまいます。

うまくいくとコインがこのように落ちてきますよ！

ドーム部分はこのように開くので、始まる前にコインを置いたり、ゲーム中に調整をするのもラクラク。これだけのクオリティのものがダイソーで買えるとは、驚きです！

売り場にはこのほかにもコスパの高いおもちゃが並んでいるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。