第1戦前にも大幅遅延発生

米大リーグのドジャースが、10月31日（日本時間11月1日）にワールドシリーズ第6戦が行われるカナダ・トロントへの移動の過程で混乱に巻き込まれていたと米記者が伝えている。約3500キロに及ぶ飛行機移動で遅延が発生、後にまで響く状況となり、ファンから「警察がエスコートするんじゃないの？」などと疑問の声が上がった。

ドジャースの地元紙「オレンジカウンティ・レジスター」のドジャース番、ビル・プランケット記者は自身のXに「ロサンゼルスでの第5戦後、ドジャースにとってさらなる遠征の課題が浮上。今回は選手らの飛行機が機械トラブルで離陸前に2時間以上遅れた。そのため、選手たちは朝の渋滞に巻き込まれ、空港からの長い移動になった」と投稿した。これにはファンから様々なコメントが寄せられた。

「警察がチームのバスをエスコートするんじゃないの？」

「とにかく、選手とファンが無事に到着したことをただただ嬉しく思う」

「でも、『意図的なもの』はあったのか？」

「三振やフライに違いが生まれそうだな」

ドジャースは第1戦の前にも移動で大幅な遅延に巻き込まれている。10月26日（同27日）の早朝、選手はチャーター便で順調に到着したものの、一部コーチ陣が登場した別便が大幅に遅延。現地午後5時に始まる予定だった練習開始に遅れた。ロバーツ監督が「意図的なものがあったかどうかはわからない」と発言し、物議を醸していた。



（THE ANSWER編集部）