◆米大リーグ ワールドシリーズ第６戦 ブルージェイズ―ドジャース（３１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が３１日（日本時間１１月１日）、大谷翔平投手（３１）も「１番・指名打者」でスタメン出場したワールドシリーズ第６戦の敵地・ブルージェイズ戦に先発し、初回は無失点で立ち上がった。

１番大谷、２番スミス、３番フリーマンのド軍打線が３者連続三振を喫した直後のマウンド。復帰した１番スプリンガーをカーブで遊ゴロに打ち取ると、２番ルークスの打球は三塁マンシーが後逸。嫌な形で走者を出したが、２戦連発と好調の３番ゲレロをカーブで三ゴロ併殺に仕留めて得点は与えなかった。

山本は、１４日（同１５日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦敵地ブルワーズ戦、２５日（同２６日）のワールドシリーズ第２戦敵地・ブルージェイズ戦と、２登板連続で９回１失点の完投勝利。ポストシーズンの完投勝利ですら、１７年１０月１４日のバーランダー（当時アストロズ）以来、ちょうど８年ぶりの快挙だったが、ポストシーズンの２登板連続完投は、通算２１６勝右腕のＣ・シリング（ダイヤモンドバックス）が２００１年に達成して以来２４年ぶりの偉業だった。３登板連続完投となれば、同年のシリング以来で、直近５０年では４人目の快挙となる。

山本は２連敗で２勝３敗となった第５戦の試合後に「とにかく勝つことに集中して、とにかく勝つだけだと思って、目の前の試合に集中していつも通りのプレーをしたいと思います」と気合を入れていた。前回登板の２日後の第３戦では、延長１８回の死闘となったことでブルペンに向かって準備を進めた。結果的に登板はなかったが中１日での登板を志願した男気にチームは燃えた。その影響について「問題なく試合に向けて準備が進んでいます」と話していた山本。エースとプライドを持って負ければ終戦、勝てば逆王手という大一番のマウンドに立った。