見かけたら必ず買ってる！「家に絶対ストックしてる」100均マニアが溺愛してる便利グッズ

セリアに通うのが日課になっている筆者ですが、今回は、売り場で見かける度にストック買いしているお掃除グッズをご紹介します！使い捨てできるので衛生的で、たくさんは入っているからコスパも抜群。もちろん、こびりついた汚れをキレイに落としてくれるので、ぜひ一度使ってみてほしいです♡早速見ていきましょう♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：使い捨て掃除用木製ヘラ 30P

価格：￥110（税込）

内容量：30本入

販売ショップ：セリア

JANコード：4968951221737

これ見かけたら買ってみて！常にストックしてるお掃除グッズ売り場をご紹介♪

セリアに通うのが日課になっている筆者ですが、見かける度に必ず買っているお掃除グッズがこれ！その名も『使い捨て掃除用木製ヘラ 30P』。お値段はもちろん￥110（税込）。30本入りでコスパ抜群なんです。

天然木でできたお掃除グッズ。カッターナイフなどで削って形を調節することもできます。早速使っていきましょう♪

使い捨てできて衛生的！セリアの『使い捨て掃除用木製ヘラ 30P』

木製なので、金属製のスクレーパーやヘラよりも柔らかく、比較的傷がつきにくいのがこの商品の魅力。こびり付いた汚れを落とすのに、うってつけなアイテムなんです。

先端が尖った方で細かい溝の汚れを落とし、平らな方で広範囲の汚れを落とす…なんて使い方もできます。とはいえ、若干ヘラに厚みがあるので、適宜つまようじや竹串を併用すると細かい部分もキレイになりますよ。

最後にマイクロファイバークロスで拭き取ると、ピカピカの仕上がりに！使い捨てできるので掃除道具のメンテナンスがいらず、いつでも衛生的に使えるのが高評価ポイントです。

なお、拭き取りには『吸水しながら汚れを落とすPVAマイクロファイバークロス』がおすすめ！吸水性が高く、マイクロファイバー繊維が汚れをしっかりと絡め取ってくれる画期的な商品です。

特に水まわりの掃除で、二度拭きをするのが手間に感じることもありますよね。これさえあればサッとお掃除が完了し、クロスの乾きも早いので便利ですよ♪

今回はセリアの『使い捨て掃除用木製ヘラ 30P』と『吸水しながら汚れを落とすPVAマイクロファイバークロス』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。