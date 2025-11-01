【2025年11月の運勢ランキング】いちばん運がいいのは何月生まれ！？

占い師の七海波です。タロットカードを使って、生まれ月別に運勢とメッセージをランキング形式でお伝えします。

2025年11月の全体運勢

カード名【法王】

迷ったら、誰かに聞いてみる

今月のテーマは「アドバイスに従う」

情報や感情が入り乱れがちな11月。何が正しいのか、自分の考えがまとまらないときもあるかもしれません。

そんなときは、ひとりで抱え込まなくて大丈夫。信頼できる人に相談したり、少し先を歩く人のアドバイスを受け入れることで、すっと視界が開けることもあります。

とくに今月は、ルールや計画に揺らぎが出やすい星回り。すべてを完璧にこなそうとするよりも、「人と知恵を分かち合う」ことで心に余裕が生まれるでしょう。

思いがけないところから、ヒントがやってくるかもしれません。

1位：9月生まれ

カード名

【星】

あたらしい希望に気づくとき

今月のテーマは「きらめく」

ふとした瞬間に、これからの楽しみや目標が浮かんできそうです。

それはまだ小さな光かもしれませんが、今のあなたにとって大切な道しるべ。誰かの一言や、いつもの場所の変化の中に、未来へと続くヒントが隠れていそうです。

気づいた光は、信じて手を伸ばしてみてくださいね。

2位：10月生まれ

カード名

【世界】

焦点は自分に当てる

今月のテーマは「ピントを合わせる」

これまで曖昧だった目線を、そっとあなた自身に向け直す時期です。

「これが私だ」と胸を張って言える瞬間を、ひとつずつ整えていきましょう。

周囲の声に振り回されるより、自分の核心に小さな光を当てて。その先に、クリアな視界と確かなステージが待っています。

3位：5月生まれ

カード名

【力】

自分の道を、まっすぐに

今月のテーマは「正しい道をいく」

あなたの中にある信念や願いが、ゆっくりと輪郭を帯びていきそうです。

迷いや不安を振り払い、自分が「これだ」と感じる方向に踏み出しましょう。

周囲の声に左右されず、自分の声を頼りに。

その一歩一歩が、確かな未来への道となっていきます。

4位：6月生まれ

カード名

【魔術師】

自分らしい方法を

今月のテーマは「正しい順路を選ぶ」

手にする道具をひとつひとつ選び直すように、あなたの中にある「やりたいこと」をじっくり見つめ直す時です。

焦らず、でも確かに。自分の内に響く直感が、今のあなたにとっての魔法の杖になります。

迷ったときは、自分らしい方法を信じて。

5位：4月生まれ

カード名

【太陽】

光の当たる場所へ、自分を連れ出して

今月のテーマは「もっと楽しく」

あなたがこれまで頑張ってきたことが、ようやく評価されるとき。遠慮や謙遜はほどほどに、自分の魅力や才能を堂々と発信して。

誰かと力を合わせることで、さらに明るい未来が広がります。笑顔とポジティブなエネルギーが、あなたの道を照らしてくれるでしょう。

6位：11月生まれ

カード名

【審判】

内なる声に、そっと背中を押されて

今月のテーマは「あなたは正しい」

迷ってきたことに、ひとつの答えが見えてくるとき。自分を責めていた過去や選択に対して、優しい目線を向けられるようになるでしょう。

周囲の反応よりも、自分の中の「これでよかった」という実感を大切に。

何かが静かに報われ、次の扉が開きはじめます。

7位：3月生まれ

カード名

【正義】

ブレない姿勢が、信頼と結果を引き寄せる

今月のテーマは「厳しさ」

少しだけ自分に厳しく、ルールを定めてみましょう。

甘えや迷いを断ち切ることで、日々の選択がクリアに、目的地までの道のりが明確になっていきます。

「ちゃんとやる」「線を引く」その姿勢が、まわりとの信頼関係にもつながるとき。

今こそ、自分の中の正しさに誠実に。

8位：2月生まれ

カード名

【運命の輪】

巻き戻るようで、そこに意味がある

今月のテーマは「逆戻り」

あと一歩だったのに、なぜか振り出しに戻る--そんな場面があるかもしれません。

でもそれは、見落としていたピースを拾うための運命の再調整です。

焦らず受け入れることで、次こそは確実な手応えが得られるはず。時間を巻き戻すような出来事の中に、未来への伏線が隠れています。

9位：8月生まれ

カード名

【恋人たち】

決定権はあなたに

今月のテーマは「流されない」

人の意見や空気感に引っ張られやすいとき。あなたが本当に大切にしたいのは何か、立ち止まって見つめてみましょう。

「みんながそうだから」ではなく、「私はこうしたい」と思える選択を。迷いは悪いことじゃないんです。

自分の内側にある声を信じて決めた道は、後悔のないものになるはず。

10位：12月生まれ

カード名

【死神】

未来をつなぎ直すための再起動

今月のテーマは「諦めない」

一度は終わったと思っていたことに、もう一度チャンスが巡ってくるときです。うまくいかなかった過去も、今なら違う視点で向き合えるはず。

逆行中の星々が、あなたに「振り返り」の時間を与えてくれています。過去を締めくくるためじゃなく、未来をつなぎ直すための再起動。

燃え尽きたと思っていた情熱が、再びあなたを動かす原動力になるでしょう。

11位：7月生まれ

カード名

【悪魔】

虚飾や執着を脱ぎ捨てる

今月のテーマは「本当の願い」

誰かにどう見られるか、何を得られるか…そんな欲望に引き寄せられやすいとき。

でも、その奥にある「本当に望んでいること」にこそ目を向けて。

虚飾や執着を脱ぎ捨てたとき、シンプルで誠実な想いが見えてくるでしょう。

何を手放し、何を選ぶか。あなたの願いはもっと澄んだかたちで、すでに心の中にあるはず。

12位：1月生まれ

カード名

【塔】

崩壊によって解放される

今月のテーマは「自由が待っている」

頑張りすぎていた何かが、ふとした拍子に壊れるかもしれません。

けれどそれは、自分らしさを取り戻すための必然。ぎゅっと内側に溜めていた情熱やストレスが、火星の移動とともに一気に解放されていきます。

何かを失ったように見えても、そこで初めて自分が進みたい方向が見えてくる。

壊れた場所から、風が通りはじめます。