欲しい分を少量だけ…直接触らずコントロール！100均の天才的キッチングッズ

お菓子作りに使うアラザンやカラースプレー。少しだけ使いたい時は、一度お皿に出してからつまむ必要があり、直接触るのも衛生面が気になりませんか？そんな面倒を回避できる、画期的な商品をセリアで発見！容器から欲しい分をコントロールしながら出せる優秀な『トッピングボトル』。早速ご紹介します。

商品情報

商品名：トッピングボトル

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：7.9cm×直径3cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4991203205148

欲しい分だけコントロールして出せる♡『トッピングボトル』

セリアパトロール中に製菓グッズ売り場で、よく考えられたキッチングッズを見つけました！その名も『トッピングボトル』という商品、アラザンやカラースプレーなどの粒状のトッピングを入れておくための容器です。

使うときは、まずカバーのようになっているキャップを外して、中身を入れてセットします。

そして何より素晴らしい特徴は、先端の開き具合を変えられること。カバーのパーツにはネジのように溝がついていて、それを時計回りに回すと先端の開き具合が締まり、反時計回りに回すとゆるむ仕組みになっています。

この仕組みのおかげで、中身を一気にドバッと出さずに一粒ずつ出るように調整できるというわけ。お皿に一度出して、いちいちつまんだりする必要がなく、作業が効率よく進むんです！

直接触らなくていいから衛生的！

しかも、トッピングを素手で触らなくてよくて衛生的なので、人に渡すお菓子を作る時にもぴったり。お菓子作りの際には欠かせないアイテムになりますよ。

こちらの『トッピングボトル』。筆者の家の近くのセリアでは製菓グッズコーナーに並んでいましたが、製菓用以外にもラインストーンやビーズを入れて、ハンドメイドのデコなどに使っても良さそう。意外と色々な使い方ができそうですね。

ちなみにセリアでは他にも、お菓子作りに役立つ便利グッズが販売されています。『チョコレート用 耐熱シリコーンサック』は、チョコペンを湯煎中に扱いやすくしてくれるアイテム。

このサックにチョコペンを入れると、フックで湯せん用容器のフチにしっかり固定できるようになり、直接触って火傷してしまった…！なんてトラブルも回避できますよ。

今回は『トッピングボトル』をご紹介しました。中身を一粒ずつコントロールしながら出せる優秀なトッピング容器。気になった方は、ぜひセリアでチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。