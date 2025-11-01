100均のマットが高見えすぎ♡「これで300円ってお得！」フランフランにありそうな商品

ダイソーで、かなり高見えするマットを発見。フランフランで販売されていてもおかしくない見た目なのに、300円とお手頃な価格で驚きました！敷くだけでおしゃれなお部屋を演出♡ふわふわなムートン風素材で、触り心地も抜群です。裏には滑り止めが付いていて、ストレスなく使えるのも嬉しいです！

商品情報

商品名：ダイカットマット

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：45cm×70cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480818436

これで300円はお買い得♡ダイソーで高見えなムートン風マットを発見！

お部屋をおしゃれに彩ってくれるアイテムも、お手頃価格で手に入れられるダイソー。今回も、高見えする商品をゲットしてきたのでご紹介します！

それが、こちらの『ダイカットマット』という商品です。ムートンのような素材が使われた、コンパクトサイズのマットです。

フランフランなどで販売されていてもおかしくないような見た目ですが、価格は330円（税込）とお手頃です！購入した店舗では、リビンググッズ売り場に陳列されていました。

毛足は長めで、触り心地はなめらか。ずっと撫でていたくなる心地良さです♡

本物のムートンだと取り扱いに気を遣いますが、これなら気兼ねなく使えます！

ただ、こちらは洗えないのが残念…。価格がお安いので、汚れてしまっても諦めがつきます。

敷くだけでおしゃれなお部屋に♡滑り止め付きでストレスなく使える！

サイズ感はちょうどよく、お部屋のインテリアにぴったり！ふわっとした素材感と清潔感のあるホワイトカラーで、お部屋をふんわり明るく見せてくれます。

薄手ながら質感はもっちりしていますが、防寒対策としては正直なところいまひとつ…といった感じです。

キャンプシーンでも、チェアなどに掛けて雰囲気づくりに活躍してくれそうです！

プチプラのマットだと滑りやすいのでは…？と、心配に思う方もご安心を！

裏側には滑り止めが付いているので、ずれにくいようになっています。

こういった細かい工夫でストレスなく使えるように配慮されている点は、さすがダイソーさんだなと思いました。

今回は、ダイソーの『ダイカットマット』をご紹介しました。

インテリアとしては十分映える、おしゃれで高見えするアイテムです！お部屋が寂しくてちょっと物足りない…という方におすすめですよ。

気になった方は、ダイソーでぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。