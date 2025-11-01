◇ワールドシリーズ第6戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月31日 トロント）

ドジャースの山本由伸投手（27）が10月31日（日本時間11月1日）、敵地でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦に先発。初回は無失点と上々の立ち上がりを見せた。

初回、相手先発・ガウスマンが先頭・大谷から3者連続三振に仕留め、敵地スタンドが沸く中、マウンドへ。先頭・スプリンガーをカーブで遊ゴロに打ち取ったものの2番・ルークスのゴロを三塁手・マンシーが捕球できず左前打とされ出塁を許した。それでもゲレロをカーブで注文通りの三ゴロ併殺。沸いていた敵地をあっという間に静まらせ、上々の立ち上がりを見せた。

その後、試合途中にルークスの左前打は三塁手・マンシーの失策に記録が変更された。

前回登板となった10月25日（同26日）のWS第2戦は、9回まで1人で投げ抜き105球で4安打1失点。ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦に続き2試合連続で完投勝利した。

ただ、チームは第5戦に敗れ2勝3敗と敵軍に王手をかけられ第6戦を迎えており、負ければ2年連続の世界一が消滅する崖っぷちの一戦となった。

第5戦の試合後の会見で山本は「最高の準備をして100パーセントの自分で挑めたらと思う」と意気込み「とにかく勝つことに集中して、目の前の試合に集中していつも通りのプレーをしたい」と必勝を誓った。