今年もハロウィーンがやってきた。

【画像】大雨なのに…!? 渋谷ハロウィーンに集っていたコスプレイヤーの写真を一気に見る

来街者こそ 2019年をピークに減少傾向にあるとはいえ、ハロウィーンでの狂乱といえば、渋谷の右に出る街は他にない。

そんな渋谷。2025年の今年は金曜日がハロウィーン当日と重なり、区は過去最大級の警戒態勢を迫られていた。

ハチ公像を10月30日から11月1日早朝まで完全封鎖し、スクランブル交差点から宮益坂下までは31日16時から警備終了時まで車両通行止め。コンビニ等への酒類販売自粛要請に加え、LUUP（電動キックボード）の渋谷駅周辺21カ所ポートを貸出・返却停止……その他講じた手立てはこれまで以上。



街の至るところに幟が掲げられていた ©文藝春秋

ただ、長谷部健渋谷区長の言葉はかつてに比べていくらか穏当だった。10月2日の会見で、呼びかけていたのは、今年のテーマを「禁止だよ！迷惑ハロウィーン」と定め、路上飲酒、喫煙、ゴミのポイ捨て、滞留などの迷惑行為は絶対に許さない。いいハロウィーンだけを楽しんでほしいというメッセージ。

迷惑ハロウィーンを禁止する。

「今年は『【注意】渋谷はハロウィーンイベントの会場ではありません。』と世界に明確に伝えたいと思います」と、強気の姿勢で来街を控えるメッセージを発信した2023年と比べ、今年の呼びかけには融和の姿勢がうかがえるといえる。年を経ながら、渋谷区側もハロウィーンのあり方を模索しているのだろう。

迎えた当日――。

天候は雷を伴う大雨の予報。「近年で最も盛り上がらないハロウィーンになるのでは」といった声も聞こえていたが、10月31日文春オンライン取材班が渋谷に潜入すると、思わぬ光景が広がっていた――。

「たまたま嫁が倅と一緒に実家に帰っているので」

普段は派遣社員として働く織姫さん（20代）がハロウィーンの渋谷を訪れるのは今年で3、4回目だという。

「あんまり自分から話しかけたりはしないんですけど、話しかけてもらったら一緒に写真を撮ったりして。やっぱり楽しいから渋谷に来ちゃいますね。今日も神奈川からこのために来ました」

続けて、夕方から街を訪れる気合いの入りようだった性別不詳の人物にも話を聞く。

「私は今年が初めての参加です。たまたま嫁が倅と一緒に実家に帰っているので、楽しみに来ようかと。倅は小学生なんですけど、この格好で渋谷に来ていることも知っています。

迷惑行為をする人もいるので、渋谷のハロウィーンに文句を言いたい人がいるのもよくわかります。ただ、良識を守ってこの街をよくしようと考えている自分としては、『ハッピーハロウィーンにしたい』の一言ですね」

そう語るゴリさん（40代）の衣装は、ファミリーマートが販売したもの。2万円ほどで購入したのだとか。

一方、何人ものコスプレイヤーから撮影を求められていた中国出身の学生、桐原拓斗さん（25）のコスチュームは、2〜3カ月かけて自作したものだという。

「1年のうちにこういう服を着られる機会はとても少ないです。なので、今回は歴史のある渋谷のハロウィーンに参加することに決めました」

コスプレの種類も違えば、コスプレ衣装との向き合い方、街を訪れる目的も違う。渋谷という街の多様性が表れているようだというと言い過ぎだろうか。

コスプレイヤー同士の交流も

取材を行っていくなかで、例年に比べて目についたのは、あちらこちらでコスプレイヤー同士が交流している様子だ。

写真を撮りあったり、お菓子を配ったり、笑顔で雑談を交わしたり……。あちらこちらで、ゆるやかなコミュニケーションがとられていた。

滞留が発生している場では、警察や警備員からの注意が飛んでいたものの、例年に比べると、その頻度も少なく、来街者の減少はもちろんのこと、“迷惑”の基準を引き上げたのだろうかとすら想像してしまうほどだった。

そんなコスプレイヤー同士の交流を羨ましそうに見やる若い男性2人組は、自分たちの服装が普段着なのが気がかりなのか、なかなかコミュニケーションの輪に入っていけてないよう。

男性2人組の“チャレンジ”

「コスプレしてる人としか写真撮ってくれないんじゃない？」

「でも、そんなこと言ってたら出会えません！ 行くぞ！」

その後、無事に写真を撮ってもらえた彼らは、“出会えた”かどうかはともかく、満足げな表情を浮かべていた。

「イベントそのもの、非日常を楽しみにきました」

そう語るのは衣装を用意したため、どんな天気だろうと渋谷に繰り出すことを決めていたという2人。なかなかコミュニケーションの輪に入っていけていなかった、先ほどの男性2人組が写真を求めていたコスプレ参加者だ。

女性は普段は営業コンサルとして働いているという。

「会社の人は、私が今日ハロウィーンに来ていることを知らないです。もし、気づかれたら『面白いな〜』くらいの反応じゃないですかね。

一度問題になった年（注：2018年の軽トラ横転事件）があったから、渋谷のハロウィーンが好き嫌い分かれるのはしょうがない。でも、逆にそこから人が減ってきているのは『いいかな』って」

2〜3時間ほど非日常の空間を楽しんだ後、それぞれ自宅に帰るそうだ。

毛色が違った新宿の“夜”

渋谷でのイベント参加を避ける人たちに、新たな訪問先として選ばれるようになった街のひとつ、新宿はどんな様子だったのか。

今年の新宿区は、来街者の過度な集中による事故防止のための「路上飲酒の制限」を重点的な取り組みに掲げていた。

到着時間が遅れたこともあってか、目立ったのは、クラブイベントを心待ちにする人々、そして外国人観光客たちの姿だった。

任天堂のキャラクターコスチュームに身を包んだ男女に話を聞く。

「観光で日本に来ました。カナダでは大人が仮装して街に出るイベントではないので、新鮮でエキサイティングでした！

あと、日本の人は本当に親切ですね。本当に、本当に素晴らしいです。ところで、私たちは道に迷っているんですけど、この駅がどこかわかりますか？」

取材班が目的地まで案内したのはいうまでもない。

「迷惑ハロウィーン」にならないよう過去最大級の警戒態勢をとりながらも、昨年に比べてどこかゆるやかな姿も見えた渋谷。ナイトタイムエコノミーを楽しむ人々と外国人観光客が独特の熱を生じさせていた新宿。そして、――本記事では紹介できなかったものの――官民連携でハロウィーンイベントを徹底管理する方向に舵を切り、今年も一定の評価を受けた池袋。

気は早いが、来年のハロウィーンでそれぞれの街にはどんな光景が広がっているだろうか。

（「文春オンライン」編集部）