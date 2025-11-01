３０日に韓国で行われた米中首脳会談の成果と、今後の展望について米国と中国の識者に聞いた。

双方「自分に力」過信…前米国家安全保障会議中国・台湾担当上級部長 サラ・ベラン氏

米中首脳会談は一連の報復措置を撤回しただけで、中国による４月のレアアース（希土類）輸出規制問題にも触れず、成果は乏しかった。

トランプ米大統領、中国の習近平（シージンピン）国家主席はともに、自分の方が力があると過信しているようだ。トランプ氏が訪中する来年４月の会談直前には、双方がより優位に立とうとして、再び米中関係は緊張するだろう。

習氏が会談で台湾問題を提起しなかったとは到底信じがたい。中国当局者との会談では台湾問題は必ず議題となるからだ。

注目すべきは、トランプ氏が（独立反対に言及するなど）台湾に関する従来の方針を変更しなかったことだ。

台湾問題は非常に複雑で、誤った発言は、習氏に意図しないメッセージを送る恐れがある。恐らくトランプ氏は周辺から「何も言わないように」と助言されたのではないか。中国はトランプ氏が台湾問題を提起しなかった事実を利用し、「米国が関与を弱めようとしている」と宣伝するだろう。

ルビオ国務長官が国家安全保障と貿易問題を混同する意図がないと表明したのは良かった。だが中国の認識では既にその境界線は曖昧だ。中国は今後も交渉の中で双方を混同させようとしてくるだろう。（聞き手・ワシントン支局 向井ゆう子）

関税、重ねて対話を…中国・復旦大学国際問題研究院長 呉心伯氏

第２次トランプ政権１年目の今年は中国と米国の対立が目立ったが、今回の首脳会談を契機に、両国は問題を慎重に管理していく方向に向かうだろう。

中国は米国の圧力的施策に報復措置を講じるなど、一貫して強硬姿勢を崩さなかった。それが米国による対中追加関税の引き下げなど、一定の成果に結びついた。

両国が抱える課題は複雑だ。米国による半導体、中国によるレアアースの輸出規制強化については、発動が１年延びただけで、根本的な解決には至っていない。関税についても継続協議が必要で、両国は忍耐強く対話を重ねて段階的に成果を得ていくしかない。

ただトランプ大統領は、合成麻薬「フェンタニル」の米国流入など、自身が重視すべき問題だと捉えれば、他国に過度な対応を求めるなど、予測不能なところがある。外交や安全保障政策で一貫性が見られないことも両国関係を不安定化させる要素として残る。

トランプ氏は来年４月の訪中を希望している。中国側が受け入れるには、今後の協議で中国企業への制裁が解除されるなど中国側が納得できる成果が得られることが条件の一つになるだろう。（聞き手・中国総局 吉永亜希子）