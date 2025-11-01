Ãª¶¶Î®¿ÍÀ¸¤Î¡Ö´èÄ¥¤ê¤É¤¡×¤ò¸«Ê¬¤±¤ëÊýË¡¡Ö¾ï¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¤¤¤ë¡ª¡×¡¿Ãª¶¶¹°»ê vol.52
¡½¡Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¼ÒÄ¹¡¦Ãª¶¶¹°»ê¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê³Æ®µ¡Á¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥×¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Ï¡½
¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¿Íµ¤¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤·¤Æ¡Ö100Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºà¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¡¢Âè11Âå¼ÒÄ¹¡Ê¡Ç23Ç¯12·î½¢Ç¤¡Ë¤âÌ³¤á¤ëÃª¶¶¹°»ê¤¬¡¢Æü¡¹¤Î·ãÌ³¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ò¤é¤á¤¤¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¯³Ø¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£º£²ó¤Ï¡Ö´èÄ¥¤ê¤É¤¡×¤ò¼«Ê¬¤Ç¸«Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¤«¡©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£Ãª¶¶¼ÒÄ¹¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡Ê°Ê²¼¡¢Ãª¶¶¹°»ê»á¤Î´ó¹Æ¡£¢¨½µ´©SPA!2025Ç¯10·î28Æü¹æ¤è¤ê¡Ë
¢¡¡Ö´èÄ¥¤ê¤É¤¡×¤«ÈÝ¤«¡¢¼«Ê¬¤Ç¸«Ê¬¤±¤ë¸°¤Ï¡¢¾ï¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¤¤¤ë¤³¤È
¡¡µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤¨¡¢µÍ¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÒÄ¹½¢Ç¤¤«¤é1Ç¯¤È9¤«·î¡£¼ÒÄ¹¤âÁ´ÎÏ¡ª ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤âÁ´ÎÏ¡ª¤ÈÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢°úÂà¤Þ¤Ç¤È¤¦¤È¤¦»Ä¤ê3¤«·î¡Ê¢¨¼¹É®»þ¡Ë¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó°ì½Ö°ì½Ö¤òÂç»ö¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÀè¤Î3¤«·î¤ÎÍ½Äê¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£»î¹ç¡¢²ñ¼Ò¡¢Îý½¬¡¢¸¶¹Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ª¡¢¹Ö±é²ñ¡Ä¡Äetc.
¡Ö¤¦¤©¤¤¡ª¡×¤È¡£
¡ÖÂÔ¤ÆÂÔ¤ÆÂÔ¤Æ¡×¤È¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÂç»ö¤Ê´ü´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ë¡¢¤Æ¤ó¤ä¤ï¤ó¤ä¤«¡¼¤¤¡ª¤È¡£
¡¡¤¤¤ä¡¢¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤ÀÆ»¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Æ¤ó¤ä¤ï¤ó¤ä¡¢¹¥¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ä¡Ä¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¾è¤êÀÚ¤ë¤·¤«Æ»¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÆ»¤ò¹Ô¤±¤Ð¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤â¤Î¤«¡¢¤È¡£´í¤Ö¤á¤ÐÆ»¤Ï¤Ê¤·¡¢¤À¤È¡£¤½¤Î°ìÂ¤¬Æ»¤È¤Ê¤ë¡¢¤Ï¤º¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¡¢ÄÌ¾ï¶ÈÌ³¤Ë¥¨¥¥¹¥È¥é¤Î»Å»ö¤¬ÍðÆþ¤·¤ÆÍè¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¸Â¤é¤º³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤ò¤É¤¦ÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¤«¤Ç¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¥ä¥Ä¡×¤Î¾Î¹æ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬·è¤Þ¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÍ¤Ï¼þ°Ï¤«¤é°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¡Ö´èÄ¥¤ê¤É¤¡×¤ò½Ö»þ¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¡Ö´èÄ¥¤ê¤É¤¡×¤ò¼«Ê¬¤Ç¸«Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¤«¡©¤¬¡¢¼Â¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£³§¤µ¤ó¤ÎÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¡¢²áµî¤Îµ²±¤ÎÃæ¤Ë¤â¡Ö¤¢¤Î¤È¤¡¢¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö²áµî¤«¤é¶µ·±¤òÃÎ¤ê¡¢º£¤òÁ´ÎÏ¤ÇÀ¸¤¤ë¡×
¡¡¤³¤Î·«¤êÊÖ¤·¤³¤½¤¬¡Ö¿Ê²½¡×¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÀè¤Ë¡¢¾¡¤ÁÆÀ¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡¢¤½¤ì¤¬¼þ¤ê¤«¤é¤Î¡Ö¿®Íê¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¿®Íê¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢À®¸ù¤ä¼ºÇÔ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉáÃÊ¤Î»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤Ã¤¿·ë²Ì¤Î¼ºÇÔ¤Ï¡¢¤½¤ÎÀè¤Î½¤Àµ¤ä¥ê¥È¥é¥¤¤Ë¤â¡¢³§¤Î¶¨ÎÏ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤³¤Î¡Ö¸«¶Ë¤áÎÏ¡×¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¼ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤«¡© ¤½¤ÎÍ£°ì¤ÎÊýË¡¤Ï¡Ä¡Ä¡Ö¾ï¤ËÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¨¤Ã¡©¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Á´ÎÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤ÎÊÉ¤ÏÊÉ¤Ë¤¢¤é¤º¡¢¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Á´ÎÏ¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¡Ö¿¤Ó¤·¤í¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¥Ï¥Ã¡ª °úÂà¤Þ¤Ç3¤«·î¤òÀÚ¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»×¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÀÚ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦»Ñ¤â¡¢¤³¤Î¸å¡¢1·î4Æü¤Î°úÂà¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¨¤¨¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¿Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¥ä¥Ä¤Ï¡¢¸À¤¤Ìõ¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¥Õ¥Õ¥Õ¥Ã¡ÊÃöÌÚ¤µ¤ó¸ýÄ´¤Ç¡Ë¡£
¢¡º£½µ¤Î¥ª¥ì¼Ò·±¡¡¡ÁThis Week¡Çs LESSON¡Á
²áµî¤«¤é³Ø¤Ó¡¢º£¤òÁ´ÎÏ¤ÇÀ¸¤¤ë¡£¤³¤Î·«¤êÊÖ¤·¤³¤½¤¬¡Ö¿Ê²½¡×¡ª
¡ãÊ¸¡¿Ãª¶¶¹°»ê¡¡¼Ì¿¿¡¿©¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡ä
¡½¡Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¼ÒÄ¹¡¦Ãª¶¶¹°»ê¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê³Æ®µ¡Á¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥×¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Ï¡½
¡ÚÃª¶¶¹°»ê¡Û
1976Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÂè11Âå¼ÒÄ¹¡Ê¡Ç23Ç¯12·î½¢Ç¤¡Ë¤Ç¤¢¤ê¸½Ìò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡Ö100Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºà¡×¡£ÆÀ°Õµ»¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¡×¡£¿ÈÄ¹181Ñ ÂÎ½Å101Ô
