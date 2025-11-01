子煩悩なラブラドールレトリバーさんの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で291万回再生を突破し、「なんて微笑ましいんでしょう」「人間より慈悲深い」「ベビーシッターのライセンス取れそう」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ママがいない時だけ『赤ちゃんの子守り』をしてくれる大型犬…あまりにも手慣れている『愛溢れるお世話』】

赤ちゃんの子守りをするわんこたち

YouTubeチャンネル「ゴンとサンGON&SAN」の投稿主さんは、ラブラドールレトリバーの『ゴン』ちゃんと『サン』ちゃんと暮らしています。2頭がお世話するのは、なんと人間の赤ちゃん！一家の娘さんである『ユウ』ちゃんの子守りのため、2頭が協力しているのだそうです。

次女のサンちゃんは、ユウちゃんの恰好の遊び相手に。ユウちゃんがサンちゃんの尻尾や後ろ足を触って遊んでも、怒ることなく見守っているのだそうです。時折足を引っ込めつつも、「子供はこんなもの…」とばかりに寄り添うサンちゃんは、本当のママのよう。

次いで、長女のゴンちゃんも子守りを頑張ります。ゴンちゃんは、ユウちゃんの体を舐めて毛づくろい。

愛溢れるお世話にホッコリ♡

しっかりと体を綺麗にしたら、隣にドシンと座ってユウちゃんの様子を見守ります。時にはユウちゃんが倒れ掛かってくることもあるものの、逞しい座り方でいつでも守っているのだとか。

驚くべきことに、ゴンちゃんとサンちゃんは、ユウちゃんのママが誰なのかをしっかり分かっているのだそう。そのため、子守りをするのはママがいないときだけ。ママは2頭が子守りをしている様子を見たことがほとんどないのだそうです。

必要なときにだけ必要なサポートをするゴンちゃんとサンちゃんは、素晴らしいベビーシッターになれそうですね♡

この投稿には「犬の無償の愛は本当すごい」「目に慈しみと知性を感じる」「人間が見習わないと…」といったコメントが寄せられています。

現在は…立場が逆転！？

そして現在の3姉妹は、すっかり立場が逆転していました。大きくなったユウちゃんが、2頭のお世話を買って出るようになったのです。ゴンちゃんの頭を拭いてあげたり、おもちゃを渡してあげたり…。

ユウちゃんのお世話はきめ細かく、サンちゃんのメヤニを取ってあげることもあるそうです。持ちつ持たれつ、最高の関係性を築いている3姉妹なのでした！

YouTubeチャンネル「ゴンとサンGON&SAN」には、3姉妹の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ゴンとサンGON&SAN」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。