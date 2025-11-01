店主の高齢化や後継者不足などによって、個人経営の店舗が次々と閉店する中、新規出店のマッチングや地域との交流を通してその魅力を維持しようと取り組む商店街を取材しました。

石川県金沢市寺町。

金沢三寺院群の中で最も規模が大きく、約70の寺院がある地域です。

寺町の中心を南北に通る「寺町通り」には、寺院が立ち並ぶ中に飲食店や個人商店など様々な店舗が軒を連ねます。

桂岩寺 蒲田敬章さん「寺町は元々は前田家の、お松の方様の参道としてこの寺町横断がありまして、昔はお松の方様をはじめ、前田家の方たち、また家老の方たちがお参りされる時にここを通られて、電車も通ったり、そういうことでお菓子屋さんが多かったり、花屋さんが多かったり、お宿があったり、映画館もあったり昔は本当に栄えていた」

大正10年から金沢市民の足として活躍していた路面電車。

当時の寺町の写真には、たくさんの店が並び、電車に乗ってくる人で賑わっている様子をうかがい知ることができます。当時を知る地元の人たちは…

住民「最高。もう、ここらみんな商売屋さんだった。近江町やら大和やらデパート行って買い物するよりも、商店街におればほとんど買い物できたもんね」「寂しいよね、やっぱりね。銀行もなくなったしね。交番所もなくなったし」「駐車場の問題もあるんじゃないですか？皆さん買い物行く時、駐車場のある所行くでしょう。で、買い物は皆さん車利用するでしょう。」

寿司割烹 小林松田隆店主「昔はみんな専門店があったもので、だから寺町はものすごい賑わいました。今は大きな量販店とかいろんなもんが出てきたもんで、押されてしまった。」

金沢の路面電車は、車の普及により1967年（昭和42年）に廃止され、駐車場を持たない店が多かった寺町の商店街には大きな影響が出ました。店主の高齢化や後継者不足、量販店の進出などにより、最盛期には120店舗以上あった個人商店は、今では約40店舗まで減少しました。

寺町台商興会 武藤清秀会長「高齢化によって、また後継者がいないことによって、お店を閉めるというのはこれはしょうがない、時代の流れだと思います。ですから、将来的にと言いますか、このまま住宅化したり駐車場だけになってしまえば街が死んでしまいますんで、やはり新しい人と言いますかね、新しい店が増えると良いなと思います。」

寺町台商興会では、空き店舗と新規出店を希望する人とのマッチングに取り組んでいます。

武藤さんのビルの1階に2025年6月にオープンしたカフェ「しずのや」は、マッチングから誕生した店です。

寺町の雰囲気に合わせて入り口は、昔の町家にあった扉を再利用し、店内は、かつてガレージだったスペースをそのまま利用しています。

しずのや 野沢福太郎さん「武藤さんとうちの母親が知り合いでして、その関係でカフェやらないかって武藤さんから提案されてここで開くことになりました」

野沢さんが丁寧に焙煎し、香りと味にこだわったコーヒー。そして母の祐己子さんが作る15種類のスパイスを使った特製カレーが自慢の店です。

しずのや 野沢福太郎さん「風土が魅力的で、寺町の振興会があるんですけど、そこに参加なさってる方々がすごい親切で温かくていろんな場所見てみたんですけど、やっぱりここが一番良いなと思って、ここを選びました。車の通り道だったり、あとは自転車でのちょっと遠方に行く時の通り道だったりみたいな印象が強かったので、意外と見回してみたらお店があったりとかあと、思ってた以上に寺町とは名前負けしないくらいお寺が多かったりして趣があって良い」

2024年9月、寺町1丁目の空き店舗にオープンした「そば処WAY」。

小松市で50年以上そば店を営む藤田さん夫妻が週に2日間だけ寺町でも店を開いています。

そば処WAY 藤田美智子さん「寺町の方が結構いろんな物件があって、娘が設計士なので、そちらの方でここを見つけてきて、何かをしたいって私たちに振ってきたので、結局蕎麦屋しかできない私にとっては蕎麦屋になりました。寺町は金沢の中でも古い町だし、やっぱりお店がいっぱい閉まってきたのもやっぱ気になるようで、何かをしたい。それだけかな」

いずれは金沢市内に住み、寺町での営業に専念したいと話す藤田さん。

立ち食いソバなど、これまでの店ではできなかった新しい取り組みにも夢をはせます。

そば処WAY 藤田美智子さん「私たちももう高齢なんですけど、ある日突然やめるっていうことはしたくなくって、緩くっても良いからずっと少しでも何か続けていけたら良いなあと思ってます」

寺町台商興会 武藤清秀会長「しずのやは若い方がやってますんで、今までの寺町の雰囲気とはまた違う、そういう昔からある店とは違う新しいお客さんがそこを出入りしてくれると良いなと思っています。それから、もう1軒、お蕎麦屋さんができましたんで、毎日営業しているわけではないんですが、こだわりのあるお店なので、そういった店にもファンができると良いなと思っております」

寺町台商興会では、会員同士の定期的な話し合いや懇親会のほか、年に1度、地域の人たちを招いた交流会を開いています。今年は、交流会に来た人たちに商店街への要望を募りました。

要望には「ドラッグストア作ってほしいと思います！」「モーニングが食べられる店！」「コインパーキングがあると便利」などの意見が寄せられました。

要望の一つにあったコインパーキングは、2025年9月、果物店の跡地に完成しました。

寺町台商興会 武藤清秀会長「こういうものがあったら良いなあというところからタイミング的にご縁があってそういった若者、もしくは起業する人が出てくればですね、我々ももろ手を挙げて歓迎しますので、情報をどうキャッチするかっていう、それに対してどうマッチングさせていくかっていうそういった支援の仕方を我々考えております」

金沢市も、商店街の賑わい創出のため、新規出店の支援制度などを設けています。補助要件を満たした店には出店の際に50万円、1年目と2年目にそれぞれ30万円の奨励金を受け取ることができます。

金沢市経済局 布島宏胤担当次長「昔から商店街さんというものは地域のコミュニティ施設として非常に大きな役割を果たしてきたと思います。そういったところの空き店舗というのは、やはりマイナスのイメージが強調されてしまいますんで、そういった部分を解消できるように我々としたら頑張って応援していければなあという風に思っております」

老舗店舗が姿を消し、時代とともに姿を変えているまちなかの商店街。その魅力の新たな担い手の確保が今、求められています。