しるこサンドに季節限定『蜂蜜』と毎年人気の『苺』フレーバー登場/冬季限定「生しるこサンドショコラ」も

愛知県小牧市の老舗ビスケットメーカー･松永製菓は、1966年発売の「しるこサンド」シリーズから、期間限定の新商品「しるこサンド蜂蜜」と、毎年人気の「しるこサンド苺」を2025年11月4日から全国で発売する。

松永製菓は「2026年の発売60周年を目前に、ブランドの魅力を改めて発信するべく、季節限定の新フレーバーとして『しるこサンド蜂蜜』を新たに加えた」としている。

〈しるこサンドの季節限定フレーバー2品〉

◆しるこサンド蜂蜜

しるこサンドのビスケット生地に北海道産蜂蜜を練り込み、香り豊かに焼き上げた新フレーバー。蜂蜜の甘い香りが広がり、噛むほどにまろやかな風味が広がる。

松永製菓 期間限定「しるこサンド蜂蜜」

◆しるこサンド苺

しるこサンドのやわらかな甘みに苺の甘酸っぱさを加えた。ビスケット生地とあんこの調和が楽しめる。

松永製菓 期間限定「しるこサンド苺」

【商品情報(2品共通)】

内容量:55g

価格:税込162円

賞味期限:180日

販売先(予定):コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、松永製菓公式ECサイト、直営店「Pine tree factory」、楽天市場公式店など

〈あんこ×チョコの冬季限定商品も発売〉

また、2025年11月6日から2026年2月末までの間、冬季限定「生しるこサンドショコラ」を発売する。

◆「生しるこサンドショコラ」

4個入：税込1,296円

2025年で発売10周年を迎えるしるこサンドの高級版「生しるこサンド」の季節限定フレーバー。しっとりとしたビスケットにあんこクリームをサンドし、濃厚なチョコレートで包んだ。年末年始の贈り物や手土産にもおすすめだという。

松永製菓 期間限定「生しるこサンドショコラ」

