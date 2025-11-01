元女優の花創作家でシャンソン歌手としても活動する志穂美悦子（70）が1日までにインスタグラムを更新。筋トレしている動画をアップした。

志穂美は10月29日に70歳になったばかりだが「誕生日からの初の筋トレーー！あした、葛飾区主催の『寅さんサミット』があるので、今日はほどほどにしようと思ったのに」と書き出し、仰向けに寝て、両手でバーベルを挙げる筋トレの代表的種目「ベンチプレス」をしている動画を公開した。

そして「皆さんのコメントにエネルギーをもらったようで、、なんと、なんと 今期最高の44キロが挙がってしまったー！！！ひえ〜！いきなり2キロ増〜 これはみなさんのおかげ！ほんとに！ ありがとうございました！！」とつづり、70歳にして筋力がアップしていることを明かし、超人的な体力をうかがわせた。

そして志穂美は「わたし どこ向かってんだろ？（笑笑〜）」と自身にツッコミを入れ、明るく笑いを誘った。

この投稿に「凄っ！」「流石です 見習います」「素晴しい」「凄いパワーですね」「凄すぎます」「カッコよすぎです」「めちゃくちゃ凄い！」「間違いなく普通の人ではないね」などと称賛の声が集まっている。

志穂美は長渕剛の妻。