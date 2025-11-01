◆米大リーグ ワールドシリーズ第６戦 ブルージェイズ―ドジャース（３１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０月３１日（日本時間１１月１日）、２勝３敗と後がなくなって山本由伸投手（２７）が先発したワールドシリーズ第６戦の敵地・ブルージェイズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、プレーボール直後の１回表先頭の１打席目は、ブーイングを浴びながら打席に入り、空振り三振に倒れた。

ブルージェイズの先発は、ケビン・ガウスマン投手（３４）。５年連続２ケタ勝利を挙げるエースだ。大谷はレギュラーシーズンで２３年に本塁打を放ったが、１２打数２安打の打率１割６分７厘。ワールドシリーズでも第２戦で対戦した際には、左飛、三邪飛、三邪飛と３打数無安打に抑え込まれた。

第３戦で４打席目までに２本塁打など４安打の大暴れだった大谷。５打席目以降は走者なしで３度敬遠されるなど、５四球（４敬遠）と５打席目以降は徹底的に勝負を避けられ、ワールドシリーズ新記録となる１試合９出塁をマークした。だが、第４、５戦は２試合連続無安打で本塁打も出ず、試合前の時点で１３打席連続安打なし。カナダ・トロントに移動した３０日（同３１日）の全体練習ではキャッチボール後にフリー打撃を行い、右翼の５階席に推定飛距離１５０メートルの特大弾を放つなど２８スイングで１４本が柵越えと、状態は全く問題なさそうだった。

勝てば逆王手で第７戦、負ければ２年連続ワールドシリーズ制覇の目標が散って終戦となる大一番。２８日（同２９日）の本拠地での第４戦では７回途中９３球を投げたが、中２日でリリーフ登板する可能性もある。