旅行用スキンケアの詰替、最強は「セリアのパウチ」と言えるワケ。荷物も気分も軽くて最高！
旅行の時にかさばりがちなスキンケア類。筆者はできるだけ荷物を減らすためにスキンケアサンプルのパウチを持っていくこともあったのですが、以前初めて使った美容液が合わず、旅先で肌が悲惨な状態になってしまったことが……。
それ以来、使用したことのないスキンケアのサンプルは持って行かず、基本的には普段から使用しているアイテムをそのまま持っていくか、サイズが大きなものは小さなボトルに詰め替えるようにしています。
しかし理想は、“使ったらそのまま捨ててきて、帰りの荷物を最小限にしたい！”。そんな願いを叶えてくれる最強アイテムを、100円ショップのSeria（セリア）で発見しました。
◆使ったらそのまま捨てるだけ！ 詰め替えパウチが超絶便利
「使い切りできる 詰め替えパウチ」は、シャンプーやスキンケアをパウチに詰め替え、出先でそのまま捨ててくることができるという画期的なアイテム。セリアの詰め替えボトル類が並んでいるコーナーにありました。容量は1枚あたり10mL。1袋8枚入りです。
「それなら同じくらいのサイズのジッパーバッグに詰めても同じじゃない？」と思いがちですが、きちんとスキンケア類の持ち運びに特化したデザインとなっていました。
まず、ジップタイプのグミやシートマスクのパッケージと同じような生地感で、一般的なジッパーバッグよりも厚手なので、穴が開いたり破れたりする心配がなく安心。ジップもW仕様できっちりしっかり閉められるようになっています。
◆なんて手厚い……！ 持ち運び用にチャック袋まで
パウチ下部に切れ込みがあり、使用時にはその部分を切って開封できます。手でカットできるためハサミ要らず。
そして持ち運び用にチャック袋まで付属しています。なんて手厚い……！
◆詰め替えも簡単！ 総じて使い勝手の良い優秀アイテム
しっかりとしたハリのある生地で、片手で口を開けた状態をキープしておくことができるため中身を入れるのもラクラク。ポンプ式、チューブ式、スポイト式などさまざまなボトルからの詰め替えが難なくおこなえます。
パウチには“ここまで入れる”というラインが約10mLの部分に記されているので、漏れを防ぐためにも容量を守って詰め替えましょう。
化粧水のようなサラサラとした液体も、逆にトリートメントなどのもったりとした液体も出しやすいちょうどいいサイズの口になっていて、「出しすぎた！」という失敗もなく快適。
使い切れず翌日に持ち越す場合は、サンプルパウチと同じように口を上に向けて立てかけて置いています。
◆荷物も気分も軽くて最高！
ボトル類を持ち帰ってくる必要がなく、「ボトルが倒れて漏れてしまったらどうしよう……」と怯えながら持ち運ぶことからも解放され、とても使い勝手が良いセリアの詰め替えパウチ。特にヘアオイルは旅行のたびに毎回漏れて容器がベタベタになってしまい大変だったのですが、使う分だけをプッシュして詰め替えて快適に持ち運べるようになり嬉しい限りです。
行きの荷物をコンパクトにできるだけでなく、帰りには全て処分して帰路につくことができ、荷物も気分も軽くて最高！ 旅行や帰省、出張、子どもの合宿……家族全員、今後もお世話になりまくる予定です。
＜写真・文／鈴木美奈子＞
【鈴木美奈子】
雑誌の読者モデルから2児のママに。現在はライターとして、コスメ・美容、家事コツなどの記事を執筆。
