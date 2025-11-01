子どもの“お金トラブル”、あなたならどう介入する？小学生の息子に「お金貸して」と迫る友達【ママリ】

小学生の子ども同士の金銭トラブル

息子の友達が家に頻繁に来て、勝手に行動し、金銭トラブルが続いています。相手の親に相談するのは失礼でしょうか。学校の先生に相談すべきか悩んでいます。どうしたら良いでしょうか。

みなさんならどうしますか？





息子には仲良い同じクラスのお友達がいます。

ですが、いつも家にはその同級生のお姉ちゃん、お兄ちゃんがきます。

息子とその友達は1年生

お姉ちゃんは、２年生、お兄ちゃんは4年生です。



（中略）



四年生のお兄ちゃんとその弟と息子と、息子で

買い物行ったらしく

◯◯くんに買ってもらった～と息子が友達にその時にお菓子を奢ってもらっていました。



息子にはがつん！と、怒りました。

お金の貸し借りはするな。と。



それから向こうのお母さんにも謝罪をして、、

お金を返しました。





ですが数週間前また同じようなことを起こしました。



今度は反対で、向こうの友達から

これ買わないと友達やめるよ と言われたらしく、

息子は奢ったそうです。



前のこともあったし、それも言ってること本当かわからない為、黙っていました、、、







すると昨日





また私が留守の間友達と息子で



買い物に行ってて

それを息子に聞いたら



友達のお姉ちゃん（2年生）が、

買いたいものあるから、買い物行こうと

言ってきたらしく、





いざついたら

お金ないからとそのお姉ちゃんが息子に出させたそうです(^◇^;)



金額は、2000円超えていました。。。





そのときはだまってましたがいい加減

子供達に事実確認とがつん！といってくれる人が必要だと思い、これから学校言って担任の先生に相談をしようかと思っているのですが、、、



相手側の親に失礼でしょうか。





もちろんいっちばんさいしょに友達が

息子のぶんのおかしを買わせてるのも

伝えるつもりです。





その時は親同士で和解をさせましたが

さすがにここまでくると...





子供達のためにも先生が必要だと思いまして。。。





でもその兄妹弟の親御さんには

自分たちのことのときばっか

先生に言うの？と

息子が嫌われないでしょうか。





先生に相談するべきか、さまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられました。



その中に「一旦先生に相談してもいいのでは」というコメントがありました。

一旦担任の先生に相談してみてもいいかもしれないですね💦

ついでに家に遊びに来た時の事も伝えてもいいと思います💦

勝手に家の中漁られるから困ってますと……



1番上の息子が今3年生でお金問題あります……

私も1年生の頃から学校の隣に駄菓子屋さんがあり500円までなら持って行ってOKにしてました。

年齢上がるにつれて段々持っていくお金が増えていき

おかしいなと思ったら

誰かに奢ってるってことが分かり

ぶちギレました。

それがあってからもう完全にお金は私管理で外出するのも厳しくしてます💦



先生に相談してもいいのでは、という意見がありました。親が言っても直らないのなら、担任の先生に相談して間に入ってもらうという方法もあるでしょう。子どもに悪いことをしたという自覚を持たせるためには効果があるかもしれません。



一方で「先生を介さなくてもいいのでは」というコメントがありました。

うちは…

そもそも、呼んでもいないし友達でもない兄弟は家にいれません。

先生を介さなくとも、そんな変な兄弟と遊ばないように言って、自分の子供のお金はこちらで管理します。



友達と遊ぶ時はお金は持たせないです…

喉が渇いてしまっても、向こうがお金持ってきていなかったら、おごらなきゃいけなくなるから。



子供にははっきり、その子と遊ぶのは学校だけにしなさい！と言います。



先生に言わなくても、その前に友だちとの関係を見直すといいという意見がありました。まずは、子どものお金の管理はしかっりと親がする、そして友だちと遊ぶときはお金を持たせないという対策をすればトラブルも防げるはず。さらに、トラブルになるような友だちとは家で遊ばせないなど、親が注意することも必要でしょう。



子どもにとっては厳しい対応かもしれませんが、これ以上大きな問題になってからでは遅いですからね。

親が子どものお金の管理をしてトラブル防止を、直らない場合は先生に相談するのもあり

子ども同士でのお金のトラブルは、どうしたって本人たちだけで解決はできません。子どもには、必ず大人が間に入ることになると理解してほしいところです。



それでも理解が得られないなら、担任の先生に介入してもらうのも1つの方法なのでは。先生に間に入ってもらうことで、子どもが自分たちがしていたことの重大さを自覚してくれるのではないでしょうか。



何より普段から親が子どものお金の管理をしてトラブルにならないよう気をつけなくてはいけないですよね。

イラスト：きさらぎ

記事作成: akino

（配信元: ママリ）