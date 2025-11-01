【しまむら】冬の足元をあたためる♡機能派レッグウェアが新登場

寒い季節の必需品といえば、足元をやさしく包むあたたかいレッグウェア。しまむらが展開する人気PB「CLOSSHI（クロッシー）」のFIBER HEAT（ファイバーヒート）シリーズから、今年はソックスと裏起毛タイツ・レギンスが新登場しました。吸湿発熱素材に加え、化粧品由来成分や環境配慮素材を採用。選べるタイプと厚さで、自分好みのぬくもりを楽しめます♡

しまむらのFIBER HEATで足もとからぬくもりを♡

「選べる、見つかる、暖かさ」をコンセプトにしたFIBER HEATは、しまむらグループ独自の基準をクリアした高機能素材シリーズ。

今季は“足もとに、選べるはき心地”をテーマに、吸湿発熱素材を使用したソックスを展開。

あったかモイスト

あったかコットン

しっとりやわらかい「あったかモイスト」と、さらっと綿タッチの「あったかコットン」の2タイプから選べます。

どちらも抗菌防臭・消臭機能付きで、毎日清潔な履き心地。3足組（税込869円）、サイズは23～25cm、25～27cm、27～29cmと幅広くラインナップしています。

選べる厚さ♪FIBER HEAT裏起毛タイツ・レギンス

「選べる厚さ、自在の美しさ」をテーマにした裏起毛タイツ・レギンスは、しっとりなめらかな「あったかモイスト」仕様。

40・60・80・120・160・240デニールの6タイプを展開し、最薄の40デニールが今年新登場。芯まで黒いこだわりの繊維を使用することで、自然で上品な黒を実現しています。

接触温感・抗菌防臭機能付きで、毛玉になりにくいのも魅力。サイズはS～M、M～L、L～LL、JJM～L、JJL～LL。

価格は40～160デニールが税込649～869円、240デニールは税込759～979円と、お手頃ながら高品質です。

冬のスタイルを支える♡しまむらのあったかレッグウェア

寒さを我慢せずにおしゃれを楽しみたい女性たちへ。しまむらのFIBER HEATレッグウェアは、見た目の美しさと機能性を兼ね備えた心強い味方です。

ソックスからタイツまで、選べる素材と厚みで“ちょうどいいあたたかさ”が見つかるはず。

この冬は、足元からぬくもりをまとって、毎日のスタイルに自信と心地よさをプラスしてみてはいかがでしょうか♪