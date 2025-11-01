Å·ºÍ¡¦ËÙ¿µ¸ã¡¢ÌòËþÀ®½¢¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÂçµÕÅ¾¤Ç¥È¥Ã¥× µ»½Ñ¤¬¸÷¤Ã¤¿Ëã¿ý¤Î²Ú¡¦»°¿§Æ±½ç¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÌòËþÈïÃÆ¤Ë¤â¹²¤Æ¤º¡¢Å·ºÍ¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç´Ö°ã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×10·î31Æü¤ÎÂè2»î¹ç¤ÏKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦ËÙ¿µ¸ã¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¡£¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦Àõ°æÆ²´ô¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤Ë»Í°Å¹ï¤ò¥Ä¥â¤é¤ì¤ë¤â¡¢¥ª¡¼¥é¥¹¤ËÄ·Ëþ¤ò¥¢¥¬¤Ã¤Æº¹¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛËÙ¡¢¥Î¡¼¥ß¥¹¤Ç»Å¾å¤²¤¿µÕÅ¾»°¿§¤Î½Ö´Ö
¡¡Âè1»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢²¬ÅÄ¼Ó²Â¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¥ª¡¼¥é¥¹¤ËÄ·Ëþ¥Ä¥â¤ò·è¤á¡¢4ÃåÌÜ¤«¤é3Ãå¤ËÉâ¾å¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò·Ñ¤¤¤ÇÅö»î¹ç¤Ï¡¢10Æü°ÊÍè¤Î2¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹ËÙ¤¬ÅÐÈÄ¤·¤¿¡£ÂîÁÈ¤ÏÅì²È¤«¤éËÙ¡¢½ÂÃ«ABEMAS¡¦Â¿°æÎ´À²¡ÊRMU¡Ë¡¢EARTH JETS¡¦»°±ºÃÒÇî¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦Àõ°æÆ²´ô¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤ÎÊÂ¤Ó¡£
¡¡½øÈ×¤Ï»°±º¤¬¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Åì2¶É¤ËËÙ¤ÏËþ´Ó¥Ä¥â¤Ç¥È¥Ã¥×ÌÜ¤ØÉâ¾å¤·¤¿¡£Åì3¶É¤Ïâ¤¤òÌÄ¤¡¢¥Ä¥â¥¢¥¬¥ê¤Ç1100ÅÀ¤Î²ÃÅÀ¡£¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ó¤ÀÆî2¶É¤Ë¡¢Àõ°æ¤¬ÌòËþ¡¦»Í°Å¹ï¤ò¥Ä¥â¡£¿ÆÈï¤ê¤ÏÂ¿°æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÙ¤â¤³¤ì¤ÇÀõ°æ¤Ë¥È¥Ã¥×ÌÜ¤òÌÀ¤±ÅÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æî4¶É¡¢ËÙ¤Î¾ò·ï¤ÏÄ·Ëþ¥Ä¥â¡£ÀÖ2Ëç¤òÊú¤¨¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥ë¡¼¥È¤ò¸«¤»¤ëÃæ¡¢456¤Î»°¿§Æ±½ç¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¼ê½ç¤¬À®¸ù¤·¡¢9½äÌÜ¤Ë1¡¦4¡¦7ÅûÂÔ¤Á¤Î¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¡£1¡¦4Åû¤¬¹âÌÜ¤Î»°¿§Æ±½ç¤È¤Ê¤ë·Á¤À¡£¥À¥Þ¥Æ¥ó¤Ç¤âÀõ°æ¤«¤é¥¢¥¬¤ì¤ÐµÕÅ¾¤È¤Ê¤ë¤³¤Î¼ê¡¢ËÙ¤Ï¥ê¡¼¥Á¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£»°±º¤¬ÄÉ¤Ã¤«¤±¥ê¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤ÏÂ¿°æ¤¬1Åû¤òÀÚ¤ê¡¢ËÙ¤¬¥ê¡¼¥Á¡¦Ê¿ÏÂ¡¦»°¿§Æ±½ç¡¦ÀÖ2¤Î1Ëü2000ÅÀ¤ò¥²¥Ã¥È¡£Àõ°æ¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¡¢Æ²¡¹¤Î¥È¥Ã¥×¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌòËþ¤ò·è¤á¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¤·ë²Ì¤ËËÙ¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ä¤â¤Î°ì¸À¡£Ä¾¶á3Àï¤Ï3ÃåÂ³¤¡¢¥Á¡¼¥à¤â²¼¹ßµ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¡£ËÙ¤Ï¡ÖËÍ¤Î3Ãå¤¬Â³¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤â3Ãå¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£3Ãå¤ÏÂç¤¤¯Éé¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥é¥¹¤è¤ê¤Ï¥Þ¥·¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥Á¡¼¥à¤òµ¤¸¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥é¥¹¤Î¥ê¡¼¥ÁÈ½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤Î¼ê¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ê¥À¥Þ¥Æ¥ó¤Ç¡Ë7Åû¤ò¥Ä¥â¤Ã¤¿¤éÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¥Ä¥â¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¥ê¡¼¥ÁËÀ¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤êÆÀ¤¿¤Î¤Ç¥ê¡¼¥Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥Á¤ò¤·¤¿¸å¤Ï¡¢1Åû¤ä7Åû¤Ï¸«Æ¨¤½¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤º¤Ã¤ÈµÕÏ¢ÂÐ¤ò¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤È¥È¥Ã¥×¤¬¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿ËÙ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ý¤è¤Ï¤³¤ì¤«¤éÏ¢¾¡¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤Ý¤è¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¤¨¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤¹À¼¤¬Åê¤²¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡ÚÂè2»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦ËÙ¿µ¸ã¡Ê¶¨²ñ¡Ë4Ëü3300ÅÀ¡¿¡Ü63.3
2Ãå¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦Àõ°æÆ²´ô¡Ê¶¨²ñ¡Ë4Ëü2900ÅÀ¡¿¡Ü22.9
3Ãå¡¡EARTH JETS¡¦»°±ºÃÒÇî¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë2Ëü1400ÅÀ¡¿¢¥18.6
4Ãå¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¦Â¿°æÎ´À²¡ÊRMU¡Ë¡Ý7600ÅÀ¡¿¢¥67.6
¡Ú10·î31Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡Û
1°Ì¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¡¡Ü271.0¡Ê32/120¡Ë
2°Ì¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¡¡Ü232.7¡Ê32/120¡Ë
3°Ì¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¡¡Ü206.8¡Ê30/120¡Ë
4°Ì¡¡U-NEXT Pirates¡¡¡Ü144.5¡Ê34/120¡Ë
5°Ì¡¡BEAST X¡¡¡Ü12.6¡Ê32/120¡Ë
6°Ì¡¡TEAMÍëÅÅ¡¡¢¥36.4¡Ê32/120¡Ë
7°Ì¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¡¢¥36.9¡Ê30/120¡Ë
8°Ì¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¡¢¥104.3¡Ê34/120¡Ë
9°Ì¡¡EARTH JETS¡¡¢¥321.1¡Ê32/120¡Ë
10°Ì¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡¢¥368.9¡Ê32/120¡Ë
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë