『ボイプラ』出演者所属グループ、活動終了発表 『日プ2』ファイナリストも在籍
4人組グループ・TOZが10月31日、公式Xを通じ、活動終了を報告した。
【集合カット】「幸せです！」メンバー愛あふれるINIメンバーのハートポーズ
公式アカウントは「TOZの今後の活動に関するお知らせ」と題し、所属事務所「YYエンタテインメント」名義での文書を公開。「弊社は、TOZの現在の状況と将来について長時間の議論を続け、相互協議の上、TOZとしての活動を終了することに合意しました」と報告し、「突然のお知らせでファンの皆様に心配をおかけし、申し上げございません」と謝罪した。
同グループは、ZEROBASEONEを生んだ『BOYS PLANET』に参加した日本人のユウト、タクト、ハルト、アントニーの4人組。ハルトは韓国のオーディション番組『LOUD』に参加し、アントニーは飯沼アントニーとして、INIが誕生した『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』のファイナリストとして注目を集めていた。
なお、公式「X」の更新は2024年12月14日以降、一切ない状態が続いていた。
【集合カット】「幸せです！」メンバー愛あふれるINIメンバーのハートポーズ
公式アカウントは「TOZの今後の活動に関するお知らせ」と題し、所属事務所「YYエンタテインメント」名義での文書を公開。「弊社は、TOZの現在の状況と将来について長時間の議論を続け、相互協議の上、TOZとしての活動を終了することに合意しました」と報告し、「突然のお知らせでファンの皆様に心配をおかけし、申し上げございません」と謝罪した。
なお、公式「X」の更新は2024年12月14日以降、一切ない状態が続いていた。