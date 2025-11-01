【イオン】イタリア直輸入のスイーツやワインにピッツァも！過去最大規模の「イタリアフェア」開催中だよ〜。

イオンでは、2025年10月30日から11月3日までの期間、「イオン」「イオンスタイル」「マックスバリュ」など全国のグループ20社、約1700店舗で「イオン イタリアフェア」を開催しています。

イタリアの日常を楽しめる直輸入アイテムを多数ラインアップ

イタリア大使館貿易促進部後援のもと、イオンでは過去最大規模という「イタリアフェア」を開催。「イオンがまるでイタリア！」をコンセプトに、日本では取り扱いが限られる様々な直輸入食品をはじめ、衣料品や暮らしの品、オリジナルのスイーツや惣菜などを用意しています。

イタリアの日常を楽しめる、イタリア直輸入のアイテムをピックアップして紹介します。

・「Laurieri（ラウリエリ）」クッキー

焼菓子メーカー「ラウリエリ」のクッキーです。レモン風味クッキーは、さわやかな香りのイタリア産レモンオイル入り。チョコチップクッキーは、濃厚なダークチョコとほろほろの食感を楽しめる大人の贅沢スイーツ。クランベリークッキーは、甘酸っぱいクランベリーの味わいです。

価格は各170円。

・「Fontana」焼き菓子

イタリアでクリスマスの定番菓子や贈り物としても人気のパネトーネ、パンドーロです。甘くてふんわりとしていて、ちょっと贅沢なティータイムのお供にぴったり。クリスマス気分が高まる赤いパッケージを採用しています。

価格は、ミニパネトーネ、ミニパンドーロが各429円。パネトーネが1058円。

・イタリア産ワイン 598円均一各種

「カサ ディ ファンティ」シリーズや「マリア ランブルスコ」各種など、個性豊かなワインが598円均一に。本場の味わいを気軽に楽しめます。

・「SVILA（スヴィラ）」ピッツァ

丸型マルゲリータピザ、4種のチーズピザを用意。いずれもイタリア産のトマトや小麦を使用し、25時間の長時間発酵させることで"サクッふわっ食感"を実現しています。

価格は各537円。

このほかにも、惣菜、ニットなどの衣料品、財布・フライパンなどの雑貨を数多くラインアップしています。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部